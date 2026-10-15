Realizan en Saltillo el Mercadellas por la Inclusión

Participan personas con discapacidad ofertando sus productos o servicios

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo el Mercadellas por la Inclusión, donde personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de ofertar sus productos o servicios a la comunidad.

Con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el evento se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

Esta edición del Mercadellas brindó un espacio para visibilizar y apoyar el talento de las personas con discapacidad en Saltillo.

“Esta es una manera además de reconocer su esfuerzo, creatividad y espíritu emprendedor. Porque detrás de cada producto o servicio hay una historia y un sueño por cumplir”, mencionó Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

Destacó, además, que el objetivo principal fue incentivar a la ciudadanía a consumir local, impulsar los emprendimientos de las personas con discapacidad y ser parte de una sociedad más inclusiva.

Durante el Mercadellas por la Inclusión se contó con la venta de productos y la oferta de servicios como repostería, alimentos, velas, máscaras, llaveros, figuras tejidas, peluches, marcadores y masajes, entre otros. (El Heraldo de Saltillo)