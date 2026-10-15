Rehabilita Javier Díaz pavimento en lateral de bulevar Fundadores

Cuadrillas municipales intensifican limpieza profunda en callejones de la Morelos

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de “Aquí Andamos” interviene vialidades principales y calles de barrios y colonias de Saltillo, a fin de mejorar la movilidad y fortalecer seguridad vial en la ciudad.

Este jueves, cuadrillas municipales rehabilitaron la carpeta asfáltica sobre la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre la calle Mezquite, de la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de Saltillo.

Javier Díaz González destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización de este tipo de trabajos, que facilitan el tránsito vehicular y del transporte público, lo que resulta en una mejor conectividad de la zona.

Estos trabajos se suman a los realizados en colonias como La Estrella, Satélite Sur, Morelos y Pueblo Insurgentes, entre muchas otras; además, el alcalde de Saltillo aseguró que se mantienen de manera intensa estas acciones de rehabilitación en todos los sectores de la ciudad.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo intensas jornadas de limpieza profunda en distintos callejones de la colonia Morelos, con labores de retiro de basura, desechos y escombro acumulado en los espacios ubicados entre las calles 20, 22 y 13, así como entre la calle 11 y el bulevar Morelos.

El alcalde Javier Díaz recordó que, a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, se puede reportar cualquier servicio público en la ciudad para que sea atendido de manera rápida y oportuna. (El Heraldo de Saltillo)