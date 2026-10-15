Impulsa DIF Saltillo vinculación laboral para personas con discapacidad

Se lleva a cabo la séptima Feria del Empleo para Talento con Discapacidades

El DIF Saltillo llevó a cabo la séptima Feria del Empleo para Personas con Discapacidad, con el objetivo de impulsar la inclusión laboral para todas y todos.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que se contó con la participación de 15 empresas locales que ofertaron vacantes adaptadas para personas con discapacidad.

“En el DIF Saltillo promovemos diversos recursos y opciones de vinculación continua para abrir espacios de inclusión laboral para las personas con discapacidad”, dijo.

Mencionó que cada una de las empresas realizó entrevistas iniciales y algunas evaluaciones de perfil, además de brindar orientación clara para asegurar una colocación adecuada y vinculación directa con los sectores privado, público, comercial y de servicios.

“Lo que buscamos es promover espacios de autonomía económica, trabajo digno, sin barreras de contratación y conectar directamente a las empresas con el talento con discapacidad”, refirió Luly López Naranjo.

Entre las empresas que participaron se encuentran GHSP, Lear Planta Saltillo Toreo, Seli Maquinaria, General Motors Ramos Arizpe, Sam’s Saltillo, Walmart Saltillo, Lear Arteaga, 7-Eleven, OXXO, Turck Arteaga, Bimbo, Bodega Aurrera, Deacero Saltillo, Deacero Ramos y Hexaware.

Cabe destacar que, previo a la Feria del Empleo, se llevó a cabo la graduación del Taller Empodera, en el que las y los participantes tuvieron la oportunidad de aprender y adquirir herramientas para incorporarse al mundo laboral.

Este taller se lleva a cabo gracias al trabajo coordinado entre el DIF Saltillo; la asociación civil Juntos, una Experiencia Compartida; y el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila.

Asimismo, como parte de las actividades de la Feria del Empleo, se llevó a cabo un Mercadito Inclusivo en el que participaron emprendedores con discapacidad que ofertaron diferentes productos y servicios.

Durante la Feria del Empleo estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Graciela Monserrat Juárez Vázquez, gerente de la Agencia de Vinculación Laboral en JUNTOS A. C.; y Ana Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo. (AGENCIA REFORMA)