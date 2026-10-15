Invitan a familias del campo a aprovechar transporte rural de bajo costo en Ramos Arizpe

Con la intención de facilitar la movilidad de las familias que habitan en las comunidades rurales de Ramos Arizpe, la Dirección de Transporte Municipal reiteró la invitación a la población para aprovechar el servicio de la Ruta Ejidal, programa que cumplirá su primer mes de operaciones y que permite a los habitantes del campo trasladarse a la cabecera municipal por un costo accesible de 45 pesos por viaje.

Juan Alberto García Leija, director de Transporte Municipal en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, informó que, desde su puesta en marcha el pasado 21 de septiembre, el servicio ha registrado una respuesta favorable entre los habitantes de los ejidos beneficiados. Sin embargo, reconoció que todavía existe una parte importante de la población que desconoce esta alternativa de movilidad, por lo que se busca ampliar su difusión para que más familias puedan utilizarla.

“Se les hace la invitación a toda la gente del campo para que utilice estas rutas, ya que son de gran beneficio y tienen un costo muy bajo. Pueden aprovecharlas para venir a la cabecera municipal a surtir sus despensas, realizar trámites en Presidencia, acudir a consultas médicas o atender cualquier otra necesidad que tengan”, expresó.

Explicó que actualmente se encuentran habilitadas dos rutas que brindan servicio los lunes y viernes, conectando distintas comunidades rurales con la zona urbana. La primera inicia su recorrido en Paredón a las 8:00 horas, pasando por San Juan de Amargos, San Ignacio, El Panal, Fraustro, El Barril, Santa Cruz, Higo, Estación Higo y Mesón del Norte, para llegar a la Plaza del Águila aproximadamente entre las 12:00 y las 12:30 del mediodía.

Por su parte, la segunda ruta contempla comunidades como Rancho Nuevo, Acatita, Las Encinas, Santo Domingo, San Miguel, Hacienda España, Las Imágenes y Cañada Ancha, con destino al bulevar Plan de Guadalupe, a espaldas de Soriana. Esta unidad sale de Ramos Arizpe a las 7:00 horas, inicia su recorrido por las comunidades a las 8:00 y contempla su llegada a la ciudad entre las 10:30 y las 11:00 horas. En ambos recorridos, el regreso hacia los ejidos está programado a las 16:00 horas.

García Leija precisó que la tarifa establecida es de 45 pesos por persona en el viaje de ida y otros 45 pesos para el regreso, lo que representa un gasto total de 90 pesos por traslado redondo. Destacó que los horarios fueron establecidos para permitir que los usuarios dispongan de varias horas en la ciudad y puedan realizar sus actividades antes de retornar a sus comunidades.

“Tenemos un mes que arrancamos y durante este tiempo se ha estado prestando el servicio. Ha habido aceptación por parte de la ciudadanía, pero consideramos que todavía pueden aprovecharlo muchas más personas. También invitamos a quienes utilizan las redes sociales a que compartan esta información con sus familiares, principalmente con los adultos mayores que no tienen acceso a estos medios y que posiblemente todavía no conocen las rutas”, manifestó.

Finalmente, el director de Transporte Municipal reiteró que la Ruta Ejidal representa una alternativa de movilidad para las familias del campo, especialmente para quienes requieren acudir periódicamente a la ciudad por motivos de salud, abastecimiento de alimentos o trámites administrativos. (EDUARDO SERNA).