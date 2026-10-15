Mantienen presas de Coahuila bajos niveles pese a lluvias de los últimos días 

El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, dio a conocer que pese a las precipitaciones que se registraron en la entidad por el paso del huracán Rachel a principios de este mes de octubre, las presas ubicadas en distintas regiones de la misma siguen presentando bajos niveles de captación, sin embargo, aseguró que hay confianza en que las lluvias previstas para este fin de semana y en los siguientes días contribuyan a incrementar dichos niveles.

Dijo que se tiene conocimiento de que a raíz del fenómeno de El Niño se recorrieron las lluvias de septiembre para este mes, por lo que se espera la llegada de más precipitaciones que tendrán sin duda un impacto positivo en estos cuerpos de agua.

«Tenemos que la presa Lázaro Cárdenas se encuentra al 38 por ciento, La Amistad subió a casi un 28, pero la que tenemos muy, muy baja es la Venustiano Carranza de Juárez y vuelvo a repetir, el tema de falta de lluvias en la Región de Múzquiz, en la Sierra de Santa Rosa y del Burro ha tenido un impacto negativo en la consolidación y cantidad del volumen de las presas», señaló el secretario.

Mencionó que el primer semestre de 2026 fue muy bueno en materia de la volumetría de la precipitación registrada en promedio en todo el estado, sin embargo, destacó que en lo que va del segundo semestre el panorama es muy distinto, dadas las condiciones de sequía que no se limitan solamente a este año, sino que vienen de mucho tiempo atrás.

«Realmente el problema ha sido el segundo semestre, ha sido muy duro y lo que comentábamos en el sentido de que esto ya no es nada más de un año, sino que es una sequía prolongada que ha abatido pozos, que ha disminuido niveles y que al momento de que hay tres o cuatro meses sin ninguna precipitación se empiezan a bajar, a disminuir o a agotar los pozos», destacó.

» Vamos a esperar como se presentan las condiciones, y aquí cabe mencionar que no tenemos reportada una generalidad en lo que refiere a la muerte de ganado, por supuesto hay muertes en los ranchos de vacas o de ganado que esté viejo o con alguna enfermedad que se pueda dar, pero no por el tema de la sequía», puntualizó el secretario. (ÁNGEL AGUILAR)