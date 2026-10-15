Detiene Comisaría a dos por robo a Oxxo de Loma Linda

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a dos personas como probables responsables del robo a una tienda Oxxo de la colonia Loma Linda.

Los detenidos son Víctor Manuel “N”, alias “El Choco”, de 30 años, y Ricardo “N”, alias “El Payaso”, de 33 años de edad, quienes fueron ubicados por la Policía Municipal de Saltillo.

El pasado martes 13 fue reportado el robo con intimidación a personal que atendía la tienda de conveniencia.

Uno de los sujetos, quien portaba un desarmador, se dirigió a las cajas registradoras y exigió el dinero.

De acuerdo con los reportes, las personas robaron dinero en efectivo, botellas de licor y cigarros.

Luego subieron a una bicicleta y cruzaron una terracería que divide las colonias Loma Linda y Mirasierra.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar si están ligados a otros robos del sector oriente en colonias como Morelos y Mirasierra.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía a interponer denuncias en caso de haber sido afectados. (El Heraldo de Saltillo)