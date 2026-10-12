Que vengan las Ánimas: presentan Magno Altar de Muertos en Saltillo

El montaje formará parte del Festival Ánimas del Desierto y podrá visitarse gratuitamente del 31 de octubre al 2 de noviembre en la escalinata del Parque Las Maravillas. Convocan a la ciudadanía a donar velas, papel picado y fotografías de sus seres queridos fallecidos

Este lunes fue presentado oficialmente el Magno Altar de Muertos que formará parte del Festival Ánimas del Desierto y que será instalado en la escalinata del Parque Las Maravillas, en Saltillo, donde podrá ser visitado de manera gratuita del 31 de octubre al 2 de noviembre de este 2026.

Como parte de los preparativos para la instalación de este altar monumental, se convocó a la comunidad en general a sumarse mediante la donación de materiales que contribuirán a dar forma a este espacio dedicado a recordar y honrar a quienes se adelantaron en el camino, tales cómo velas en vaso limonero y papel picado de plástico, elementos que serán utilizados para la decoración del altar y la ambientación de uno de los espacios que formarán parte de las actividades del festival en el que se podrá apreciar una escultura de gran formato de una calavera con un peso aproximado de cuatro toneladas, creación de la artista originaria de Torreón, Paulina González Gutiérrez.

El Magno altar contará también con una cartelera cultural que incluye música y danza en vivo, misma que puede consultarse en la página de Facebook Parque «Las Maravillas».

«Este Festival es gratuito, la gente entra gratuitamente y eso es hermoso. Este año nuestro municipio invitado es Torreón, también tendremos una muestra gastronómica; se prenden más de dos mil veladoras y este año van a ser otras tantas más», señaló Ivonne Orozco, impulsora de este proyecto.

Asimismo, las personas interesadas podrán participar llevando copias de fotografías de sus seres queridos fallecidos, las cuales serán colocadas en el altar como parte del homenaje colectivo que busca mantener viva la memoria de familiares y amigos.

Para conocer los detalles sobre la recepción de los materiales y coordinar las donaciones, los interesados podrán enviar un mensaje a las redes sociales oficiales de Las Delicias de mi General, donde se proporcionará información al respecto.

La dimensión de la escalinata representa uno de los elementos distintivos de este montaje, pues el espacio comprende 165.10 metros lineales y está integrado por un total de 304 escalones, superficie que servirá como escenario para la instalación del Magno Altar de Muertos.

«Nos llena orgullo, al Patronato Promotor del Parque Las Maravillas, el que podamos hacer un evento en donde haya una expresión cultural, una expresión popular y que el Parque Las Maravillas sea un vehículo de unión entre los diferentes sectores de la ciudad», dijo Juan Ramón Cárdenas Cantú, presidente del Patronato del Parque Las Maravillas. (OMAR SOTO)