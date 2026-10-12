¡Prepárese! Este martes habrá en Saltillo marcha de trabajadores del IMSS

La manifestación partirá de la delegación hasta las oficinas del sindicato. Los agremiados piden aumento salarial, más plazas, y mejorar el abasto de medicians y material de curación para atender a los pacientes

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de Saltillo tomarán parte en una marcha que tendrá verificativo este martes 13 de octubre, misma que partirá a las 8:00 de la mañana desde la delegación de ese instituto, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría, hasta las oficinas de la Sección XII del SNTSS, que se localizan en la calle Manuel Doblado de la zona centro de esta capital.

Ante los cierres viales temporales que se esperan en el bulevar Venustiano Carranza y otras calles del primer cuadro como son Allende, Victoria, Acuña y la misma calle de Manuel Doblado se pide a la ciudadanía considerar el uso de vías alternas para evitar contratiempos.

Entre las peticiones de las y los trabajadores están el incremento salarial superior al 2.9 por ciento, mismo que consideran insuficiente frente al 10 por ciento solicitado originalmente y por debajo de la inflación, el cual deberá aplicarse directamente al tabulador.

Además, también se exige mejorar el abasto de medicamentos, material de curación e insumos para atender adecuadamente a los pacientes de las clínicas y hospitales del instituto, así como el respeto a sus derechos laborales y sindicales.

Exigen también la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de no representar debidamente los intereses de las y los trabajadores. (ÁNGEL AGUILAR)