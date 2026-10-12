Avanza proyecto para rectificar Los Chorros; falta aval ambiental de Semarnat

El diputado federal Jericó Abramo Masso informó que el proyecto ejecutivo para corregir el trazo de la carretera federal 57 está concluido y que existe anuencia para iniciar la obra en materia de derecho de vía; sin embargo, falta obtener la autorización ambiental pendiente. Estimó que el trámite podría resolverse antes de finalizar 2026, con miras a gestionar recursos para 2027.

El proyecto para rectificar el trazo del tramo conocido como Los Chorros, sobre la carretera federal 57, presenta avances administrativos y técnicos, aunque todavía requiere completar un trámite ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso.

A través de un mensaje difundido este lunes en sus redes sociales, el legislador dio a conocer que recibió un oficio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en respuesta, dijo, a las gestiones que ha realizado desde 2021 para impulsar la modificación de este segmento carretero, considerado uno de los puntos de mayor riesgo vial en Coahuila.

De acuerdo con la información contenida en el documento, el proyecto ejecutivo para rectificar el trazo entre los kilómetros 230+700 y 235+000, en el cuerpo A de la autopista Puerto México-La Carbonera, se encuentra concluido al 100 por ciento. Asimismo, señala que existe anuencia para iniciar la obra en materia de derecho de vía.

Sin embargo, el procedimiento ambiental aún no está totalmente resuelto. Abramo Masso explicó que la Semarnat desechó la solicitud de autorización del estudio técnico justificativo, por lo que la SICT deberá presentar nuevamente la documentación con las modificaciones requeridas para obtener el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. El oficio también refiere 20 millones de pesos autorizados para ejecutar programas ambientales.

Estimó que estos pendientes podrían resolverse antes de concluir 2026, con la intención de gestionar recursos presupuestales para comenzar la ejecución de la obra en 2027. No obstante, aclaró que los plazos dependen de que se complete el procedimiento ambiental y se concrete la asignación presupuestal correspondiente.

La rectificación busca atender las condiciones que convierten a Los Chorros en un tramo de alta siniestralidad por sus curvas pronunciadas, pendientes, circulación constante de vehículos de carga y las dificultades para controlar unidades pesadas, especialmente cuando presentan fallas en los frenos o circulan a velocidad inadecuada.

Abramo Masso sostuvo que la falta de una solución definitiva ha tenido consecuencias humanas y económicas. En su mensaje, afirmó que los costos logísticos acumulados durante la última década superan los dos mil millones de pesos y recordó que ha llevado el tema a distintas comisiones legislativas y sostenido reuniones con autoridades federales.

“Ya hay proyecto y está autorizado, con relación al derecho de vía se cuenta con anuencia para iniciar la obra al 100 por ciento. En este oficio se dan tres respuestas, se dice que la obra puede empezar, se dice que ya está el proyecto ejecutivo, que ha venido estando desde el 2025, y se dice que los proyectos de la tierra donde va a ser el cambio de uso de vía ya fueron liquidados, a los privados ya les pagaron la afectación del terreno; solamente falta que la Semarnat autorice el nuevo proyecto ambiental que le tendrá que mandar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, indicó.

“Aquí está el esfuerzo de la lucha de miles de familias, se arriesgan todas las vidas en ese tramo de Los Chorros; esto es en honor a las muchas decenas de personas que han perdido la vida, lamentablemente, en un tramo tan peligroso, y a muchas otras que han tenido daños en su cuerpo por las lesiones que les ocasionaron los accidentes y también el grave costo financiero que ha tenido a lo largo de los últimos 10 años que llega a más de dos mil millones de pesos en costos logísticos. Hoy vemos una luz en el camino”, subrayó. (OMAR SOTO)