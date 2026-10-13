Campamento “Raíces 2026” busca transformar la vida de jóvenes en Ramos Arizpe

Con el fin de brindar un espacio de convivencia, reflexión y acompañamiento a jóvenes que enfrentan problemas familiares, escolares, sociales o relacionados con las adicciones, la Sociedad de Jóvenes ICEAFAR de Ramos Arizpe llevará a cabo el campamento cristiano “Raíces 2026”, los próximos 24 y 25 de octubre, en el Centro Recreativo La Zorra Ranch.

Carlos Martínez Morales, coordinador de la Sociedad de Jóvenes ICEAFAR, informó que esta actividad será completamente gratuita y estará abierta a quienes deseen participar en una experiencia enfocada en el fortalecimiento emocional, espiritual y personal, mediante actividades recreativas, espacios de diálogo y enseñanzas basadas en la fe cristiana.

El organizador explicó que la iniciativa surge ante las dificultades que actualmente enfrentan numerosos adolescentes y jóvenes, particularmente aquellos que atraviesan situaciones de alcoholismo, drogadicción, conflictos familiares, problemas escolares o aislamiento social, por lo que buscan ofrecerles un entorno de confianza donde puedan sentirse escuchados y acompañados.

“Estamos pasando por momentos difíciles como sociedad y creemos que este campamento puede ser de mucho beneficio para los jóvenes que enfrentan problemas de alcoholismo, drogadicción, situaciones familiares, escolares o sociales. Queremos extender la invitación al público en general para que conozcan esta actividad, que será completamente gratuita”, expresó.

Bajo el lema “Mismas raíces, Más vidas”, el encuentro contempla distintas dinámicas de integración, juegos, convivencia entre participantes, actividades al aire libre y momentos de reflexión espiritual. Asimismo, se pretende involucrar a las familias y promover valores como la amistad, la solidaridad, la identidad personal y la construcción de un proyecto de vida.

“No estamos buscando jóvenes perfectos, queremos llegar a quienes están pasando por situaciones complicadas, a quienes sienten que ya no pueden salir adelante o que no encuentran apoyo. Queremos transmitirles que todavía existe esperanza y que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo”, agregó el coordinador.

Los interesados podrán solicitar información e inscribirse mediante WhatsApp al 844-179-2550, así como a través de la página de Facebook “ICEAFAR Jóvenes Ramos Arizpe”. El campamento se desarrollará durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, sin costo de entrada. (EDUARDO SERNA)