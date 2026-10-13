Extiende CIJ acciones de prevención al sector productivo de Ramos Arizpe

Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de los trabajadores y fomentar espacios laborales más saludables, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe continúa desarrollando actividades preventivas en empresas del sector industrial, llevando información y orientación sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

Como parte de estas acciones, personal del organismo acudió a las instalaciones de la empresa ABB ubicada en el parque industrial Santa María, donde se realizaron labores de prevención dirigidas a sus colaboradores, con la intención de sensibilizarlos sobre la importancia de atender oportunamente situaciones que puedan afectar su estabilidad emocional y calidad de vida.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas a los centros de trabajo, considerando que las responsabilidades laborales y las situaciones personales pueden generar condiciones de estrés que requieren atención y acompañamiento.

En ese sentido, la especialista señaló que la prevención constituye una herramienta fundamental para identificar factores de riesgo relacionados con la salud mental, así como para promover entre los trabajadores una mayor conciencia sobre el autocuidado y la búsqueda de apoyo profesional cuando sea necesario.

“Fomentar una cultura de prevención permite combatir los prejuicios que todavía existen alrededor de la atención psicológica, además de ayudar a que las personas reconozcan la importancia de expresar sus emociones y solicitar orientación ante situaciones difíciles”, señaló.

“En el CIJ trabajamos de la mano con las empresas para fomentar entornos laborales más saludables, prevenir conductas de riesgo y promover la atención oportuna de la salud mental”, finalizó. (EDUARDO SERNA).