Violencia sexual en el Ejército mexicano: solo un 3% acaba en una condena

De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales en un período de doce años, solo un 3% de los casos dio lugar a una condena, revela la periodista mexicana Zorayda Gallegos, ganadora del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026.

Ciudad de México.- Violencia, machismo, silencio e impunidad institucional en las Fuerzas Armadas, ese es el eje de la radiografía que le ha valido a la periodista mexicana Zorayda Gallegos el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026. Su reportaje documenta los abusos y obstáculos que enfrentan las mujeres militares para denunciar abusos sexuales y acceder a la justicia.

La violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas no es aislada, sino un problema estructural que ocurre no sólo en los cuarteles militares, sino también en las escuelas y hospitales militares, cuenta Zorayda Gallegos en una entrevista con Noticias ONU en Ginebra.

Su investigación titulada “Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad”, revela la dimensión de los abusos sexuales que permanecen ocultos tras las jerarquías militares, las desigualdades de género y los obstáculos institucionales que dificultan las denuncias y por lo tanto las sanciones de responsables.

Los datos documentados en el reportaje son elocuentes: de más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales en un período de doce años, solo un 3% de los casos dio lugar a una condena. El 97% restante no llegó a una sanción efectiva.

Cuando el abuso viene de la autoridad

Para Zorayda Gallegos, una de las claves para entender esta situación es la propia formación militar, basada en “un sistema muy jerárquico y vertical, donde a las mujeres siempre se les enseña a obedecer y acatar órdenes de sus superiores”.

Esa dinámica puede colocar a las mujeres militares en una posición vulnerable frente a conductas abusivas de sus superiores. “Eso significa que si un mando militar le dice a una mujer “entra en mi dormitorio”, pues ella tiene que entrar porque si no estaría desacatando una orden que le está dando su superior”, explicó Gallegos.

A ello se suma un machismo arraigado dentro de las Fuerzas Armadas que, según la periodista, también se manifiesta en el reparto de labores y en las oportunidades de ascenso de las mujeres. Se les asignan tareas vinculadas a “los cuidados, la enfermería, cuando ellas están capacitadas para cargos más altos,” dijo.

La investigación también advierte sobre la revictimización que pueden sufrir las que consiguen llevar sus casos ante los tribunales. Algunas resoluciones judiciales contienen reflexiones sexistas o carecen de perspectiva de género, lo que añade nuevos obstáculos a las víctimas en su búsqueda de justicia.

Otro hallazgo de la investigación se refiere a la respuesta institucional a las denuncias. Las Fuerzas Armadas crearon una oficina en contra del hostigamiento y el acoso sexual. Pero según la periodista, el apoyo psicológico se encaminaba más bien a que las víctimas perdonaran a sus agresores, olvidaran lo sucedido y continuaran su carrera militar. En cuanto a los hombres abusadores, muchas veces se les hacen recomendaciones, “es lo máximo”, dijo Gallegos.

Para romper el ciclo de silencio, impunidad y garantizar protección, Gallegos piensa que es necesario reformar el sistema de justicia militar y permitir una mayor participación de las mujeres en puestos superiores, de decisión y en cargos de impartición y procuración de justicia. Estos cambios requieren voluntad política.

Periodismo valiente en un país adverso a los periodistas

Pese a las presiones, comentarios intimidatorios o amenazas veladas que haya podido sufrir sobre sus publicaciones en un país muy adverso a los periodistas, Gallegos defiende la importancia de publicar información de interés público y garantizar el derecho de la sociedad a una información independiente e imparcial.

En ese sentido, haber ganado el Premio Breach/Valdez es para ella un gran honor ya que el galardón rinde homenaje a los periodistas mexicanos Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados por su trabajo.

“Siempre apostaron por un periodismo valiente, arraigado en sus comunidades y contando verdades incómodas. Hasta que les costó la vida, es una situación que no debió de haber ocurrido jamás,” insistió Zorayda Gallegos.

Según Reporteros sin Fronteras, año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas sin estar en un conflicto bélico oficial.

La colusión entre el crimen organizado y las autoridades locales pone en grave peligro a los reporteros y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Quienes investigan temas políticos o criminales sufren amenazas, asesinatos, secuestros, desapariciones y muchos se ven obligados a huir al extranjero.

Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados -ocho en lo que va de 2026- y 28 han desaparecido en el país.” (ONU NOTICIAS)