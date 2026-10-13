Unas 38 mil personas necesitan ayuda humanitaria en Panamá tras terremoto

Naciones Unidas ha movilizado suministros de emergencia y apoya la atención sanitaria mientras cientos de personas permanecen desplazadas, más de 400 escuelas presentan daños y varias comunidades siguen incomunicadas.

Santiago de Chile, Chile.- Unas 38 personas, entre ellas 8 mil 300 niños, niñas y adolescentes, necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes, según las primeras estimaciones de UNICEF.

El sismo dejó más de 820 viviendas dañadas, hospitales que han tenido que habilitar espacios temporales para seguir atendiendo a sus pacientes y comunidades que siguen sin agua ni electricidad. Ante la magnitud de los daños, las agencias de Naciones Unidas han movilizado suministros y asistencia técnica para apoyar la respuesta de las autoridades panameñas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) movilizó 16.8 toneladas de artículos de primera necesidad desde su depósito de emergencia en Panamá, entre ellos tiendas de campaña, mantas, mosquiteras, utensilios de cocina y un galpón prefabricado.

El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional y autorizó el uso de hasta 100 millones de dólares para financiar las labores de respuesta y recuperación.

Cientos de familias fuera de sus hogares

Según los datos más recientes disponibles, más de 260 personas permanecen en albergues temporales, mientras unas 300 fueron evacuadas de Isla Cañas tras un aumento del nivel del mar posterior al terremoto. Aunque no se han reportado fallecidos ni desaparecidos, las autoridades contabilizan 30 personas heridas.

La llegada de ayuda a las zonas más afectadas sigue siendo uno de los principales desafíos. En Tonosí, cerca del epicentro, la población permanece sin agua ni electricidad y los daños en las carreteras y puentes limitan el acceso a vehículos livianos.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), seis comunidades de Los Santos y Herrera seguían incomunicadas. El cierre de comercios y la interrupción de los cajeros automáticos también dificultaban el acceso a alimentos y otros productos básicos, incluso para quienes disponían de recursos para comprarlos.

A estas dificultades se suma la amenaza de lluvias intensas, que podrían provocar nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas donde los suelos y las estructuras ya están debilitados. Según OCHA, el riesgo preocupa especialmente por las familias que permanecen en albergues o no pueden regresar a sus viviendas y por la posibilidad de que nuevos cortes de carreteras dificulten la distribución de suministros.

Para reforzar las operaciones humanitarias, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) trabaja en la instalación de tres unidades móviles de almacenamiento y gestiona apoyo para mejorar las comunicaciones por satélite en Tonosí.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por su parte, activó su herramienta de evaluación rápida para identificar las prioridades de recuperación de las zonas afectadas.

Hospitales dañados obligan a trasladar la atención médica a carpas

Al menos 29 instalaciones de salud sufrieron daños y varios hospitales han tenido que trasladar parte de sus servicios a carpas y espacios exteriores mientras se evalúa la seguridad de sus edificios.

En Tonosí, el hospital sufrió daños estructurales que incluyeron la destrucción de su área de farmacia, y algunos pacientes tuvieron que ser evacuados por vía aérea. En otros establecimientos, las afectaciones alcanzaron servicios de pediatría y maternidad, mientras que la falta de agua provocó interrupciones temporales de tratamientos como la hemodiálisis.

Para mantener la atención, UNICEF donó 16 carpas al Ministerio de Salud. Dos ya fueron instaladas en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, mientras que las restantes se destinarán a centros hospitalarios de Chiriquí, Herrera y Los Santos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó sus mecanismos de emergencia y apoya la coordinación de equipos médicos, la evaluación de daños y la continuidad de los servicios sanitarios. También realizó un análisis geoespacial para identificar los establecimientos de salud más expuestos al terremoto y orientar las inspecciones, mientras mantiene preparada su reserva regional de suministros y equipos para una eventual movilización.

Más de 400 escuelas dañadas y miles de niños necesitan asistencia

El terremoto también dañó 419 centros educativos, algunos con afectaciones graves en aulas, techos e instalaciones sanitarias. En Chiriquí, por ejemplo, tres escuelas quedaron destruidas.

Las autoridades suspendieron las clases este lunes en todo el país para inspeccionar las instalaciones y determinar cuáles pueden reabrir de forma segura.

UNICEF desplegó equipos de emergencia en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos para evaluar las necesidades de la infancia, especialmente el acceso a agua potable, la continuidad educativa y los servicios de protección.

Las primeras visitas también identificaron afectaciones emocionales entre niños y adolescentes, por lo que el organismo prepara apoyo psicosocial para las familias que permanecen desplazadas o no han podido regresar a sus hogares.

Las evaluaciones continúan, especialmente en las comunidades rurales de difícil acceso, donde todavía no se conoce el alcance completo de los daños ni las necesidades de la población. (ONU NOTICIAS)