Incendio en la carretera Monterrey – Saltillo moviliza a Bomberos de Ramos Arizpe

Un incendio registrado en un establecimiento construido con láminas, ubicado a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo, provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes realizaron maniobras para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

De acuerdo con el reporte de la corporación, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 32 de la carretera federal, en dirección hacia Saltillo, cerca del restaurante conocido como El Pariente, donde se detectó un incendio en una estructura tipo tejabán.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron un inmueble utilizado aparentemente como negocio, en cuyo interior se localizaron varios toneles con capacidad de 200 litros, los cuales presuntamente contenían diésel, situación que representaba un riesgo adicional durante las labores de combate al fuego.

Ante estas condiciones, los bomberos desplegaron una línea de ataque para iniciar las maniobras de sofocación, concentrando sus esfuerzos en controlar el incendio y reducir los riesgos asociados con la posible presencia de combustible dentro del establecimiento.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que, hasta el momento del reporte, no se tenía conocimiento de personas lesionadas, mientras que en el lugar tampoco se encontraba el propietario o algún responsable del negocio que pudiera proporcionar información sobre las actividades desarrolladas en el inmueble.

Asimismo, se indicó que durante la primera intervención no había presencia de otras autoridades en el sitio, por lo que el personal de emergencias continuó trabajando en la atención del siniestro.

Hasta el último informe proporcionado por la corporación, las maniobras para controlar las llamas permanecían en desarrollo, sin que se hubiera confirmado la causa que originó el incendio ni la magnitud de los daños materiales. Se esperaba una actualización oficial sobre el control del fuego y los resultados de la intervención. (EDUARDO SERNA).