Concluye Coahuila su participación en la Paralimpiada Nacional 2026

Guadalajara, Jalisco.- Con un balance de tres oros, nueve platas y cinco bronces, para un total de 17 medallas, Coahuila cerró su participación en la Paralimpiada Nacional 2026, penúltima justa perteneciente al Sistema Nacional de Competencias de la Conade en este año.

En el último día del paratletismo, Coahuila sumó una plata en impulso de bala clasificación F21 categoría Juvenil Superior, cortesía de Jesús Rangel Villa, quien logró subir al podio con un lanzamiento máximo de 7.26 metros.

Por su parte, Christian Gutiérrez Flores dominó la pista tras quedarse con el bronce en los 200 metros planos clasificación T37, categoría Juvenil Mayor, luego de llegar a la meta en 28.93 segundos.

No conforme, Christian Gutiérrez Flores se colgó la plata en el salto de longitud clasificación T37, categoría Juvenil Mayor, con un salto máximo de 4.03 metros. Finalmente, Hilario Ruiz Reyes obtuvo el oro en los 400 metros planos clasificación T22, en Juvenil Mayor, tras cruzar la meta en 1:25.09.

Coahuila superó lo hecho en la edición 2025 de la Paralimpiada Nacional con estas 17 medallas que representan un orgullo para el estado, el cual fue representado por una gran delegación conformada por 34 deportistas. (El Heraldo de Saltillo)