Proyecta Coahuila su riqueza literaria en la Feria Internacional del Libro de Monterrey

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, participa en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que se lleva a cabo del 10 al 18 de octubre en Cintermex, con una selección editorial que proyecta la riqueza cultural, histórica y literaria de la entidad más allá de sus fronteras.

En el stand 109, los visitantes encontrarán 110 títulos y más de 500 ejemplares que reúnen una amplia variedad de géneros, entre ellos novela, cuento, poesía, teatro, historia y literatura infantil. Esta oferta permite acercar al público de Nuevo León y de otras regiones del país a las obras y el talento de las escritoras y los escritores coahuilenses.

Entre los autores presentes en esta selección destacan Nancy Cárdenas, Vito Alessio Robles, Julián Herbert, Carlos Manuel Valdés, Lázaro Izael, Anadela Ramírez, Judith Escandón, Eduardo Ribé y Alan Argüello, entre muchos otros, cuyas obras contribuyen a enriquecer el panorama literario y a preservar la memoria cultural de Coahuila.

La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó la importancia de participar en plataformas nacionales que permiten compartir con nuevos públicos la identidad y el talento de Coahuila, al tiempo que abren oportunidades para fortalecer la presencia de sus creadores en otros espacios culturales del país.

“Llevar nuestros libros y a nuestros autores a otras ciudades es una manera de compartir quiénes somos, nuestra historia, nuestras ideas y la riqueza de nuestra cultura. Queremos que más personas conozcan y lean a las escritoras y los escritores coahuilenses, y que sus obras encuentren nuevos lectores. La cultura de Coahuila tiene mucho que aportar y estos espacios nos permiten mostrarlo”, señaló.

Rodarte Rangel agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar las acciones que fortalecen la promoción cultural y permiten que el talento de Coahuila tenga presencia más allá del estado.

“Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos trabajando para que la cultura de Coahuila llegue cada vez más lejos. La proyección de nuestro estado también se construye a través de sus libros, de sus artistas y de sus creadores; participar en ferias como esta nos permite abrir puertas, generar vínculos y compartir con México la riqueza cultural que distingue a Coahuila”, expresó.

Con esta participación, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, refrenda su compromiso con la difusión del patrimonio literario, el impulso a sus creadores y la generación de espacios que contribuyan a posicionar a Coahuila como un referente cultural a nivel nacional.

La Feria Internacional del Libro de Monterrey concluirá el próximo 18 de octubre en Cintermex. La entrada es gratuita y el público podrá visitar el stand 109 para conocer la oferta editorial de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)