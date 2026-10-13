Fortalece Riquelme la capacidad operativa del SIMAS Torreón

El edil realizó la entrega de parque vehicular, el cual permitirá a las cuadrillas trabajar de forma más segura, rápida y eficaz en el mantenimiento de colectores, drenajes, alcantarillas y líneas sanitarias

Torreón, Coahuila.- Con una inversión de 62 millones de pesos, la mañana de este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de 37 vehículos que fortalecerán la capacidad operativa del SIMAS Torreón. Con ello, se atiende una de las principales demandas de los habitantes que repercute en tener mejor calidad de vida y contribuye al cuidado de la salud pública.

El presidente municipal dijo que la adquisición del equipo que incluye dos vactor nuevas y dos más rehabilitadas, es de gran beneficio para la ciudad, y permite a las y los trabajadores del sistema contar con las herramientas necesarias para realizar su labor de forma segura.

Destacó la voluntad del gobernador Manolo Jiménez por sumar esfuerzos por el bienestar de los torreonenses. Dijo que esta adquisición del parque vehicular demuestra que con coordinación las metas se cumplen más rápido. El alcalde reconoció la estrategia del mandatario con el programa En Equipo le Entramos, que refleja esta cooperación y suma de esfuerzos y de inversión que permiten acelerar la atención de las demandas de la población.

Señaló que desde el inicio de su Administración, el 2 de julio pasado, tuvo claro que la orientación de los recursos se destinaría a las principales prioridades del municipio como es el agua potable, saneamiento del drenaje, la construcción de líneas de conducción, el trabajo en fugas y la atención al brote de aguas negras que persistía en muchas colonias y que afectaba a la población.

“Nos enfocamos en resolver a profundidad y con mucha estrategia lo que requiere el sistema a corto, mediano y largo plazo, y eso requiere inversión, trabajo, esfuerzo, pero también requiere la voluntad de los trabajadores del SIMAS, por eso hoy hacemos un reconocimiento a las cuadrillas, a los operadores, a los técnicos, a los supervisores, al personal administrativo, y a todas las mujeres y hombres que sin importar frío, calor viento y lluvia siempre salen a cumplir con su responsabilidad”, expresó el edil.

Riquelme Solís afirmó que su gobierno seguirá trabajando en dar solución al tema del agua, con la perforación de nuevos pozos como está programado en Senderos, Viñedos, Carmen Romano, Santa Sofía, y Ferropuertos.

“Estas obras tienen como objetivo garantizar que los torreonenses cuenten con un servicio más eficiente, más confiable y con mejores condiciones para los próximos años, porque ninguna familia debe quedarse atrás cuando se trata de las necesidades más elementales. En Torreón seguimos apostando para fortalecer los servicios públicos, modernizar nuestra infraestructura y construir una ciudad cada vez más eficiente y competitiva”, puntualizó el alcalde.

Estuvieron además Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general de SIMAS Torreón; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento; y José Piña Álvarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. (El Heraldo de Saltillo)