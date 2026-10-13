Anuncian segunda edición del Congreso Envejecimiento Exitoso 2026

Con el propósito de abrir espacios para el intercambio de conocimientos y la actualización en torno al envejecimiento, los próximos 16 y 17 de octubre se llevará a cabo en Saltillo la segunda edición del Congreso Envejecimiento Exitoso 2026, bajo el lema “Reinventando el sentido de los años”.

Las actividades tendrán como sede las instalaciones de la Universidad Americana del Noreste (UANE), donde durante dos días se reunirán especialistas y profesionales del área de la salud para abordar temas relacionados con esta etapa de la vida, desde una perspectiva enfocada en el bienestar y la atención de las personas adultas mayores. Dicho evento tendrá un costo 400 pesos para el público en general y para asistentes con aval académico será de 600 pesos.

De acuerdo con la información presentada, el programa contempla la participación de expositores del sector salud, talleres y presentaciones de proyectos de investigación, actividades que permitirán compartir experiencias y conocimientos sobre los retos y las oportunidades que representa el envejecimiento en la actualidad.

El viernes 16 de octubre, el evento se desarrollará de las 10:00 a las 16:00 horas, mientras que el sábado 17 las actividades comenzarán a las 8:00 y concluirán a las 15:00 horas.

La información se compartió en una rueda de prensa realizada este martes, en las oficinas de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV Saltillo), donde estuvieron presentes Martha Elena Moncada Zertuche, directora de promoción de Turismo Coahuila; el director ejecutivo de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos; así también estuvieron acompañados de Ana Lucía Morales Flores, Sandra Martínez Fernández, Alfonso Figueroa y Dulce Niño García, quienes dieron a conocer los detalles de esta próxima edición.

El congreso es impulsado por el Centro Ikigai y cuenta con la participación de instituciones y organismos vinculados con la atención de las personas mayores, entre ellos Christus Muguerza Hospital Saltillo y el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, además del respaldo de instituciones académicas.

Con esta segunda edición, el Congreso Envejecimiento Exitoso busca generar un espacio de encuentro para quienes trabajan en el ámbito de la salud y el cuidado de las personas adultas mayores, promoviendo la reflexión y el intercambio de propuestas para comprender el envejecimiento desde una visión integral.

Para más información e inscripción al evento a través de su página https://centroikigai.org/congreso-ee-2026 o al teléfono 844 675 2622, o bien por Facebook e instagram y X @centroikigai. (MARIANA FALCÓN)