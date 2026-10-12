¿El papa León XIV en México? Revelan las fechas en que el pontífice podría pisar suelo mexicano

El papa León XIV podría visitar México en 2027 y regresar cuatro años después para el 500 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.- Según el obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el papa León XIV podría visitar México en 2027 y regresar cuatro años después para el 500 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Si bien la Santa Sede no ha confirmado ninguno de los viajes, la posibilidad refleja la creciente importancia del jubileo de Guadalupe en los planes pastorales de la Iglesia mexicana y sus aspiraciones de una renovación espiritual más amplia en toda América.

En una entrevista con el medio católico mexicano Red Católica, Castro indicó que los obispos están considerando dos posibles visitas: una en 2027 y otra en 2031, cuando México conmemore cinco siglos del evento de Guadalupe, que ocupa un lugar central en la identidad religiosa del país. Sin embargo, recalcó que cualquier decisión recae en el Vaticano y dependerá de la salud del papa, las prioridades de la Santa Sede y otros compromisos en su agenda.

Los obispos mexicanos ya han invitado formalmente a León XIV a visitar México. El 6 de agosto, tras la visita a México del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado agradeciéndole y reiterando su petición de una visita papal. Los obispos expresaron su esperanza de que el papa animara al país a buscar la reconciliación y la paz en preparación para el aniversario.

Según se informó, se esperaba una visita tan pronto como en septiembre de 2025. Castro afirmó que León había deseado venir a México, celebrar en la Basílica de a la virgen de Guadalupe. El plan estaba vinculado a la participación prevista del papa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, pero dicho compromiso no se concretó y, en consecuencia, se canceló la etapa mexicana.

Un viaje antes de finales de 2026 parece difícil, ya que León ya tiene programadas visitas a Uruguay, Argentina y Perú para el último trimestre del año. Esto deja 2027 como una posible oportunidad antes del momento conmemorativo mucho más importante planeado para 2031.

La importancia de las visitas propuestas va más allá de la presencia del propio papa. Los obispos mexicanos comenzaron a prepararse para el aniversario de Guadalupe en 2022 a través de la Novena Intercontinental de Guadalupe, una iniciativa de nueve años con el objetivo de trascender las fronteras del país. Sus organizadores han involucrado a comunidades de Latinoamérica, Canadá, Filipinas y España, con la participación del Consejo Episcopal Latinoamericano.

Uno de los elementos más visibles de la iniciativa es la circulación de reproducciones fieles de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, tradicionalmente asociada con la imagen del manto, o tilma, de San Juan Diego. En todo México, estas imágenes se están llevando a parroquias de diócesis de todo el país. Los obispos también han preparado materiales catequéticos para ayudar a las comunidades a convertir los preparativos del aniversario en un proceso continuo de formación religiosa, en lugar de un simple evento conmemorativo.

El esfuerzo ha cruzado la frontera hacia Estados Unidos, donde se han enviado otras 200 reproducciones para su distribución entre las diócesis. Castro describió la respuesta allí como marcada por un enorme entusiasmo, lo que sugiere que el atractivo de Guadalupe no se limita al territorio mexicano ni a las personas que viven en México.

Castro expresó su confianza en que la iniciativa daría frutos que superarían las expectativas de sus organizadores, describiendo a María de Guadalupe como la madre de todo el continente americano. Una visita papal en 2027 podría dar un nuevo impulso a esos preparativos, mientras que un regreso en 2031 colocaría a León XIV en el centro de la celebración del aniversario.

Por ahora, ambos viajes son solo posibilidades, no planes. Su realización dependerá de las decisiones que se tomen en Roma. Sin embargo, los preparativos ya en marcha demuestran que los obispos mexicanos consideran el quinientos aniversario no solo como un hito histórico, sino como una oportunidad para renovar la devoción, fortalecer la catequesis y profundizar los lazos que unen a las comunidades católicas de toda América. (AGENCIA ZENIT)

Puedes leer la nota original en la página de la Agencia Zenit:

https://es.zenit.org/2026/10/08/leon-xiv-visitara-mexico-en-dos-ocasiones-segun-declaraciones-del-presidente-del-episcopado-mexicano-estas-serian-las-fechas/