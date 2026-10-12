Concluye Manolo gira de arranque de “En Equipo le Entramos” por todas las regiones de Coahuila

Desde Villa Unión, el gobernador concluye una gira por todas las regiones del estado para poner en marcha esta estrategia de mejora de servicios públicos e infraestructura municipal

Villa Unión.- Tras recorrer las cinco regiones de Coahuila para poner en marcha la estrategia “En Equipo le Entramos”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó en Villa Unión obras y acciones por 26.6 millones de pesos, en coordinación con el Ayuntamiento, para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias.

«Durante la última semana detonamos en todas las regiones de Coahuila el gran proyecto «En Equipo le Entramos», con el cual vamos a destinar más de 3 mil millones de pesos para fortalecer los servicios públicos de todos los municipios de nuestro estado. ¡Seguimos cumpliendo!», destacó el gobernador.

Agregó que en Villa Unión se van a invertir 26.6 millones de pesos en obras que van a mejorar la calidad de vida de las familias y que este programa está enfocado en pavimentación, infraestructura educativa, embellecimiento urbano y servicios públicos, atendiendo las necesidades planteadas por la población.

Las acciones contemplan recursos estatales y municipales para pavimentación, recarpeteo, bacheo y rehabilitación de caminos; infraestructura educativa, techumbres y rehabilitaciones; construcción y mejoramiento de plazas, parques, canchas y espacios públicos, así como servicios primarios, electrificación, señalización, empleo temporal y equipamiento para la atención de emergencias y servicios municipales.

Jiménez Salinas subrayó que la estrategia se construye a partir de las necesidades de la población, mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y el equipo de Mejora Coahuila.

“Nosotros no improvisamos las obras; partimos del sentir y pensar de nuestra gente. Por eso es importante trabajar en equipo con los municipios, escuchar a las familias y llevar las inversiones a donde más se necesitan”, expresó.

Como parte de las acciones específicas, se contempla la pavimentación de las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, con una meta de 2 mil 100 metros cuadrados y una inversión de 2 millones de pesos. Los trabajos incluyen corte, aplicación de base hidráulica y riego de liga, construcción de 600 metros lineales de guarniciones, carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, señalamiento y nomenclaturas.

El gobernador recordó que la coordinación entre el Estado y el Municipio también permitió destinar previamente 36 millones de pesos a la línea de agua de Villa Unión, infraestructura que, señaló, contribuyó a mejorar el suministro durante el verano pasado.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado con los municipios para atender las necesidades de las comunidades y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos.

El alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas el respaldo para impulsar obras y servicios públicos mediante la estrategia “En Equipo le Entramos”, que permitirá elevar de 10 a 26.6 millones de pesos la inversión disponible para el municipio.

Explicó que la coordinación entre el Estado y el Municipio ha permitido concretar proyectos prioritarios, como techumbres escolares, equipamiento para servicios públicos y patrullas, y reiteró el compromiso de trabajar hasta el último día de su administración para cumplir los compromisos con las familias de la cabecera municipal y los ejidos.

Teresita de Jesús Hernández Arenas, beneficiaria del programa y vecina de la colonia Oriente, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, y al equipo de Mejora Coahuila por impulsar la pavimentación de calles a través de la estrategia “En Equipo le Entramos”, al destacar que estas obras facilitarán los traslados diarios de las familias, mejorarán el acceso a las escuelas y los servicios de emergencia, y brindarán mayor seguridad a niñas y niños.

Reconoció, las acciones previstas para mejorar las escuelas, las plazas y los servicios públicos, al señalar que representan beneficios directos para la comunidad y contribuyen a construir un mejor futuro para sus hijos.

Finalmente, reiteró que las familias de Villa Unión son gente trabajadora y unida, dispuesta a seguir colaborando para que el municipio continúe avanzando y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. (El Heraldo de Saltillo)