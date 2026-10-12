Intensifica Javier Díaz labores de bacheo esta semana

Reforzará Gobierno Municipal trabajos en distintos sectores de Saltillo para mejorar la movilidad y brindar traslados más seguros

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, esta semana se intensificarán las labores de bacheo en diferentes sectores de Saltillo, como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de las vialidades y brindar traslados más seguros a la ciudadanía.

El alcalde destacó que, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, se reforzarán los trabajos en colonias del sur, oriente, poniente y norte de la ciudad, para atender los puntos del pavimento que presentan deterioro.

“Estamos trabajando de manera permanente en el mantenimiento de nuestras calles y avenidas. Esta semana vamos a intensificar las labores de bacheo en distintos sectores de Saltillo, porque queremos que las familias cuenten con vialidades en mejores condiciones y puedan trasladarse de manera más segura”, expresó Javier Díaz.

Durante esta semana se tienen programadas intervenciones en sectores como Ciudad Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes, Hacienda San Rafael y Misión Cerritos, entre otros, donde las cuadrillas municipales atenderán diferentes puntos de las vialidades.

Como muestra de estas acciones, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación en diversos tramos de la calle Huizache, entre Guamúchil y Peyote, en la colonia Loma Linda, donde el pavimento presentó afectaciones por las recientes lluvias.

En este punto, personal de Infraestructura y Obra Pública inició la reparación del asfalto deteriorado, labores que continuarán una vez que se retire el mercado sobre ruedas que se instala en el lugar.

De igual manera, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en distintos puntos de la avenida Presidente Cárdenas, en su cruce con la calle Guillermo Purcell, en la Zona Centro.

El Gobierno Municipal de Saltillo continuará con estas labores en calles, avenidas y bulevares de la ciudad, para atender las necesidades de la población y mantener las vialidades en mejores condiciones. (El Heraldo de Saltillo)