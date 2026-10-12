Contribuirá Museo del Desierto a monitoreo de la mariposa monarca

El recinto científico y cultural colaborará con la Universidad de Princeton y el Museo de Paleontología de Guadalajara en un proyecto para estudiar el desplazamiento de esta especie desde Coahuila y Nuevo León hasta Michoacán

Para conocer con mayor precisión la ruta migratoria de la mariposa monarca, el Museo del Desierto (MUDE), en Saltillo, participará en un programa de monitoreo científico en colaboración con la Universidad de Princeton y el Museo de Paleontología de Guadalajara, mediante el marcaje de más de 200 ejemplares con pequeños chips electrónicos.

Arturo González González, director del MUDE, explicó que el proyecto permitirá estudiar el desplazamiento de las mariposas en su paso por la región noreste de México, para obtener información sobre su migración hacia Michoacán, uno de los principales destinos de esta especie durante la temporada invernal.

«Vamos a marcar más de 200 mariposas con unos pequeñitos chips, que cada chip vale creo que 200 dólares, para ver cómo está la migración de la mariposa monarca en esta región, básicamente, de aquí hasta Michoacán», señaló el directivo al explicar los alcances de la iniciativa científica.

Detalló que las actividades de captura y marcaje se realizarán en Coahuila y Nuevo León, entidades donde los participantes cuentan con permisos para la colecta de ejemplares. El trabajo contempla la colocación de dispositivos que permitan dar seguimiento a los movimientos de las mariposas y contribuir al conocimiento de sus patrones migratorios.

González González indicó que el programa comenzó a prepararse para iniciar el marcaje a partir del 1 de octubre de este 2026, con una duración estimada de entre un mes y un mes y medio. La intención es completar la colocación de los más de 200 dispositivos durante el período de trabajo, que podría extenderse a lo largo de noviembre de este mismo año.

La colaboración entre las tres instituciones permitirá sumar esfuerzos y capacidades para desarrollar esta investigación, que busca aportar información sobre el tránsito de la mariposa monarca por el noreste del país. El seguimiento de los ejemplares representa una oportunidad para conocer mejor sus desplazamientos y generar datos útiles para el estudio de esta especie migratoria.

El proyecto se desarrolla en una temporada clave para la migración de la mariposa monarca, cuyo recorrido atraviesa distintas regiones de México antes de llegar a sus sitios de hibernación. Los resultados del monitoreo podrán contribuir a ampliar el conocimiento científico sobre esta ruta y la importancia de conservar los espacios naturales que sirven de paso para la especie. (OMAR SOTO)