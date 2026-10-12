Alerta Rubén Moreira por riesgo de cierre de guarderías del IMSS

El diputado federal por Coahuila exige actualizar las cuotas, o 200 mil familias podrían verse afectadas

Ciudad de México.- A fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las niñas y los niños de las personas trabajadoras derechohabientes, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a revisar y actualizar, con carácter urgente, la cuota unitaria per cápita que reciben las guarderías subrogadas de esta institución.

El legislador priista advirtió que los prestadores de este servicio enfrentan un riesgo real de inviabilidad financiera y operativa que amenaza con el cierre de establecimientos en todo el país, lo que afectaría a más de 200 mil familias trabajadoras y a más de 100 mil niñas y niños.

Indicó que, de acuerdo con datos del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas, entre 2018 y 2024 los costos de operación aumentaron 121 por ciento, mientras que la cuota que el IMSS paga por cada menor inscrito se incrementó únicamente 41 por ciento. Esta diferencia, detalló, ha generado presiones financieras que dificultan cubrir salarios, alimentos, servicios básicos, mantenimiento, seguros y medidas de protección civil.

Moreira Valdez señaló que, de acuerdo con los prestadores del servicio, la cuota pasó de 3 mil 960 pesos mensuales por menor en 2018 a 6 mil 200 pesos actualmente, mientras que los salarios y los insumos necesarios para operar han registrado incrementos considerables.

Alertó que el problema es especialmente urgente porque el próximo 31 de diciembre de 2026 concluyen los contratos de más del 60 por ciento de estas guarderías, muchas de las cuales mantienen sus compromisos de nómina y operación bajo condiciones financieras rezagadas.

Por ello, pidió al IMSS realizar una evaluación técnica y financiera que permita determinar una actualización suficiente de las cuotas, con el propósito de mantener los estándares de seguridad, higiene, nutrición y atención educativa, siempre en cumplimiento del interés superior de la niñez. (El Heraldo de Saltillo)

RUBÉN MOREIRA VALDEZ recordó que las guarderías subrogadas se financian con las cuotas patronales destinadas a la seguridad social y señaló que, según las cifras, el IMSS ha acumulado un superávit superior a 90 mil millones de pesos. En ese contexto, consideró indispensable que el Instituto aplique los recursos con eficacia y eficiencia para garantizar la prestación de este servicio.