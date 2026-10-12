PASO A PASO

Aunque no se puede dar nada por sentado —con la 4t eso nunca es posible—, al menos ya hay algunos avances en cuanto al tan necesario proyecto de rectificación de las curvas en la carretera 57 en el tramo conocido cómo “Los Chorros”.

Fue el diputado JERICÓ ABRAMO MASSO quien anunció que este lunes recibió un oficio por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, en el cual le dan a conocer que el proyecto ejecutivo ya está autorizado y que el derecho de vía ya quedó liberado, pero que falta que la Secretaría del Medio Ambiente autorice la manifestación de impacto ambiental. Pero además, falta lo más importante: que se autorice el presupuesto para ejecutar la obra.

AL MENOS 1 MIL 500 MILLONES

Se estima que la obra completa costaría alrededor de 1 mil 500 millones de pesos, pero, cómo se sabe, tratándose de obras públicas las estimaciones siempre se quedan muy cortas, así es que habrá que calcular al menos unos 500 millones de pesos más. Se ocupan rectificar aproximadamente 4.3 kilómetros para eliminar las curvas más peligrosas y construir un nuevo túnel de alrededor de 520 metros de longitud. Todos estos trabajos tomarían al menos dos años. Así es que aunque Jericó tiene mucha razón en festejar que al menos ya hay algún avance sobre éste tema en el que tanto y durante tantos años han insistido el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, el senador GABRIEL ELIZONDO, la diputada EDNA DÁVALOS y él mismo, la verdad es que todavía no es momento de echar las campanas al vuelo. Hasta que no se tenga el dinero autorizado, no se podrá cantar victoria.

MANIFESTACIÓN EN SALTILLO

Para éste martes se anticipa que habrá un caos vial en Saltillo. Los trabajadores sindicalizados del Seguro Social están convocando a una marcha para sumarse a la exigencia de los agremiados a nivel nacional que piden aumento salarial, más plazas, abasto de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los pacientes, y ya entrados en gastos, la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de no representar debidamente los intereses de la base trabajadora.

La manifestación está programada para iniciar a las 8:00 de la mañana frente a la delegación del IMSS, en el cruce de V. Carranza y periférico Echeverría; y de ahí pretenden marchar hasta la sede del sindicato, que se ubica en la calle Manuel Doblado, en el centro de Saltillo. Así es que lo mejor es evitar esos rumbos, porque el tráfico va a estar imposible, por decir lo menos.

GUADIANA VS SALAZAR

El registro de ALEJANDRA SALAZAR y ALBERTO HURTADO cómo aspirantes a la candidatura de MORENA por la alcaldía de Salitllo, hace prever que se aproxima un nuevo capítulo del añejo pleito de “los Guadiana”, representados en éste caso por el segundo en mención, con “los Salazar”, del cual forma parte la “influencer de la 4t”.

La convocatoria para seleccionar a los Coordinadores Municipales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, es decir, a los que serán candidatos de MORENA, está abierta desde el 8 al 18 de octubre, y la definición, con encuestas a modo, se deberá dar a más tardar el 31 de diciembre de este año, pero seguramente será mucho antes.

Lo más gracioso es que la convocatoria señala expresamente que aquellas personas que aspiren a ocupar las Coordinaciones Municipales, deberán distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disponibilidad para servir al movimiento con honestidad, sencillez y estricto apego a sus principios. Y ahí es dónde se congela el cliente, porque sencillitos, sencillitos, lo que se dice sencillitos, ni Hurtado ni Salazar lo son, por no decir que ninguno de los dos ha hecho algo a favor de la transformación, salvo la transformación de su propio estilo de vida.

EL TERCERO EN DISCORDIA

Aún así, el enfrentamiento entre ambos bandos va a servir para medir fuerzas. ¿Quién las puede más en las altas esferas del morenismo? ¿LUÍS FERNANDO SALAZAR o CECILIA GUADIANA? ¿O habrá una decisión salomónica: la candidatura de Saltillo para los Guadiana, la de Torreón para los Salazar? Pero además, falta ver qué pasa con el tercero en discordia, porque ni modo que ALFONSO CEPEDA SALAS se vaya a quedar con los brazos cruzados, sin proponer a sus propios “gallos”. Para eso cuenta con el inagotable presupuesto del Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Y al “tigre” Berdeja? Desde ahora podemos anticipar que a éste baile no lo van a invitar.

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