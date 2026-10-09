Define Narro terna finalista para la Rectoría; podría una mujer encabezarla 

Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos avanzaron en el proceso de renovación de la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La definición oficial está prevista para el 28 de octubre

Tal como lo adelantó a inicios de semana el rector Alberto Flores Olivas, el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) dio a conocer la terna de finalistas que continúa en el proceso para ocupar la titularidad de la Rectoría de este complejo educativo.

La lista quedó integrada por Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, quienes avanzaron a la etapa final de la contienda interna por la Rectoría de la institución universitaria.

En contraste, quedaron fuera del proceso los aspirantes Alejandro López Barboza, Francisco Daniel Hernández Castillo y Armando Rodríguez García, quienes ya no forman parte de la terna que será sometida a las siguientes etapas de selección.

De acuerdo con el calendario establecido, el próximo 12 de octubre el Consejo Directivo deberá aprobar formalmente la terna, siempre y cuando no se presente alguna impugnación o solicitud de aclaración que deba atenderse antes de continuar con el procedimiento.

Posteriormente, la comunidad universitaria de la Narro participará en la votación programada para el 27 de octubre, fecha en la que se prevé que estudiantes, docentes y demás integrantes contemplados en el proceso expresen su preferencia entre los tres finalistas.

La renovación de la Rectoría representa una etapa relevante para la vida institucional de la universidad, debido a que la persona electa tendrá a su cargo la conducción académica y administrativa de uno de los principales centros de educación superior especializados en ciencias agropecuarias del país.

Conforme al calendario previsto, la definición oficial de quien ocupará la Rectoría deberá concretarse el 28 de octubre, un día después de la votación de la comunidad universitaria, con lo que avanzará el proceso para determinar quién encabezará la institución durante el siguiente período de gestión. (OMAR SOTO)