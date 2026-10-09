Obligan a plataformas bajar contenido violento para menores

Ciudad de México.- El Gobierno federal presentó un decreto que obligará a las plataformas digitales a retirar cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia para niñas, niños y adolescentes.

Si las plataformas no cumplen con la obligación, entonces las autoridades revisarán si es necesaria una ley o aplicar sanciones.

El decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación la próxima semana, para dar tiempo a que las plataformas lo conozcan.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dijo que que queda prohibido a las plataformas digitales permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan: Discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas; y material sexual explícito.

La obligación a las plataformas será identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia.

Además, calificar contenidos por edad; tener herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras; tener mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos; y garantizar la privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.

La presidenta Sheinbaum dijo que las plataformas tendrán la obligación de bajar los contenidos y reportarlos a las autoridades.

“Ellos tienen la obligación de bajar esos contenidos y reportar a la autoridad a través de un enlace permanente que deben tener con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expresó.

La mandataria federal dijo que de momento el decreto no plantea sanciones, pero que si las plataformas no cumplen con las obligaciones se verá si es necesaria una regulación posterior para tener alguna sanción.

“Por lo pronto no, la idea es nadie puede estar en contra de esto, nadie, nadie puede estar en contra de que no haya contenido de abuso sexual en las plataformas digitales y particularmente para acceso de niñas, niños y adolescentes, no creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar las cuentas que promuevan violencia en las escuelas”, sostuvo Sheinbaum.

“No tiene sanciones como tal el decreto y el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria a la protección de niñas y niños en México”.

“Y ya en todo caso, si no se cumple, ya se verá una regulación posterior que pueda tener alguna sanción”.

Aseguró que la Consejería Jurídica analizará si además del decreto es necesaria una ley.

“Es un decreto del Gobierno federal dentro de las atribuciones del Ejecutivo federal, la Consejería va a revisar si es necesaria además una ley y el objetivo es que las plataformas digitales con sus publicaciones en territorio nacional, su alcance en el territorio nacional, tengan la obligación de retirar contenidos que tengan que ver con violencia y la promoción de otros comportamientos para niñas, niños y adolescentes”, afirmó. (AGENCIA REFORMA)