Extienden trabajadores del IMSS protestas a nivel nacional

Ciudad de México.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extendieron este viernes sus protestas a distintas regiones del país, en rechazo al incremento salarial de 2.9 por ciento negociado por su dirigencia sindical y para exigir mejores condiciones laborales, medicamentos, insumos y contratación de personal.

La movilización nacional se intensificó después de que una mesa de negociación celebrada el jueves en la Secretaría de Gobernación (Segob), con participación de representantes sindicales y trabajadores inconformes, concluyó sin acuerdos tras más de siete horas de conversaciones.

El bloque de trabajadores sindicalizados en la sede central del IMSS se mantiene la mañana de este viernes con afectaciones viales en Paseo de la Reforma.

También hay trabajadores en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, afectando la circulación en dirección a la Capital del país.

Además, trabajadores valoraban bloqueos y manifestaciones en San Luis Potosí y Morelia. (AGENCIA REFORMA)