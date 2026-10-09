Ex presidentes tienen libertad de decir lo que quieran.- Sheinbaum  

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las críticas de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo a su Gobierno demuestran que en México existe plena libertad de expresión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó que los ex gobernantes denuncien una supuesta falta de libertades mientras expresan públicamente sus opiniones sobre democracia, economía, seguridad y las reformas de la Cuarta Transformación.

“Ellos mismos hablan de libertad de expresión, de que no hay libertad de expresión en el país, y tienen toda la libertad para decir lo que quieran”, señaló.

Sheinbaum aseguró que la participación de los ex mandatarios, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027, exhibe una contradicción entre sus señalamientos y la posibilidad que tienen de manifestarse públicamente.

“Estoy muy contenta de que puedan participar, porque lo que demuestran es que hay plena libertad de expresión en nuestro país”, expresó.

La presidenta ironizó sobre la reaparición de los ex Mandatarios en la discusión política nacional y consideró que la oposición recurre a ellos ante la falta de nuevos liderazgos.

“Como no hay muchas (figuras prominentes), pues entonces piensan que hay que sacar a los ex Presidentes, y sale el joven (sic) Vicente Fox a publicar, a hacer política. Adelante, tienen el camino abierto”, manifestó.

Sin embargo, cuestionó la autoridad política de Fox y Calderón para pronunciarse sobre democracia y reiteró sus acusaciones sobre las elecciones presidenciales de 1988 y 2006.

En el caso de Fox, recordó el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, que, sostuvo, buscaba impedir su participación en la contienda presidencial.

“¿Cómo va a hablar de democracia quien hizo un fraude electoral? ¿Cómo va a hablar de democracia quien le inventó un delito a una persona para que no pudiera participar en una elección?”, cuestionó.

También acusó a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari de haber llegado a la Presidencia mediante fraudes electorales.

“¿Cómo Calderón va a hablar de democracia si llegó con un fraude electoral al Gobierno? ¿Cómo Salinas va a hablar de democracia si llegó con otro fraude electoral al Gobierno?”, expresó.

Sheinbaum consideró necesario recordar estos episodios a las nuevas generaciones, especialmente a quienes no vivieron las elecciones presidenciales de 1988, 2000 y 2006.

Pese a sus cuestionamientos, reiteró que los ex Presidentes tienen libertad para expresar sus posiciones políticas y criticar a su Administración. (AGENCIA REFORMA)