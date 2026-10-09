Se acerca la fecha: Alejandro Sanz en Saltillo. Conoce todos los detalles

El cantautor español Alejandro Sanz se prepara para llegar a Saltillo como parte de su actual gira “¿Y Ahora Qué?”, en la que estará recorriendo distintas ciudades en México, incluyendo Saltillo, y al estar cada vez más cerca la fecha te compartimos todos los detalles.

La cita es el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 9:00 p.m y el evento se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero, que puede recibir a más de 15 mil personas.

La venta de boletos se está llevando a cabo en línea a través de Arema.mx. El evento cuenta con siete zonas diferentes con los siguientes precios: Grada General: $700, Butaca Central B: mil 150 pesos, Butaca A y C: mil 400 pesos, Oro: mil 900 pesos, Platino: 2 mil 350 pesos, Diamante: 3 mil 150 pesos y Zona Fan: 3 mil 800. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio. También puedes adquirir boletos físicos en sucursales de JR Sombreros y de Aguillón Beauty Supply.

Alejandro Sanz es un cantante y compositor español con más de tres décadas de trayectoria, conocido por su inconfundible voz y su capacidad para fusionar géneros como el pop, el flamenco y la balada.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado grandes éxitos como “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Y, ¿Si Fuera Ella?”, entre otros que lo han posicionado como uno de los mayores referentes de la música en español.

Con una puesta en escena impecable y la pasión que lo caracteriza, Alejandro Sanz promete una noche inolvidable en la que sus seguidores podrán sumergirse en la magia de la música. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)