Deja 2 muertos otra riña en penal de Mazatlán

Ciudad de México.- En un nuevo hecho de violencia en el Centro Penitenciario de El Castillo en Mazatlán, Sinaloa, dos reos murieron este viernes durante una riña registrada al interior de un módulo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que, tras los hechos, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para controlar la situación y garantizar la seguridad del resto de los internos, así como del personal operativo y administrativo.

La dependencia indicó que la Fiscalía General del Estado fue notificada de lo ocurrido para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en que fallecieron los dos reclusos.

Asimismo, señaló que personal de Trabajo Social del centro penitenciario establecerá contacto con los familiares de las víctimas para proporcionarles información sobre lo sucedido.

“Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad”, indicó la SSP. (AGENCIA REFORMA)