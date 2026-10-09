Convoca UA de C a proponer candidatas al “Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2026-2027”

Torreón, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas de mujeres que han destacado por su trabajo, participación y promoción de la perspectiva de género, para que reciban en representación de las mujeres de su escuela, facultad, instituto, centro o dependencia organizacional, el Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2026-2027.

Podrán participar universitarias que cuenten con registro activo, que las identifique como alumnas o trabajadoras manuales, administrativas, docentes y/o investigadoras adscritas a la UA de C, por su trayectoria y aporte sobresaliente en cualquiera de las siguientes categorías: A: Estudiante de bachillerato o licenciatura, B: Estudiante de posgrado, C: Docente y/o investigadora y D: Trabajadora manual o administrativa.

Cada escuela, facultad, instituto, centro o dependencia organizacional propondrá una universitaria como máximo por cada categoría establecida, siendo cuatro mujeres en total máximo en caso de proponer en las cuatro categorías; la máxima autoridad de cada dependencia o unidad académica analizará las solicitudes con las que cuente que sean parte de su comunidad para poder realizar las postulaciones.

La persona titular de la dirección o dependencia no podrá postularse, no se podrán postular universitarias que ya hayan recibido reconocimiento en las tres más recientes ediciones; cada mujer universitaria postulada deberá realizar el envío de su expediente desde su correo institucional y las propuestas de candidaturas que reciba el IIDIMU atenderán a la presente convocatoria, cumpliendo con los requisitos y especificaciones.

Para la integración del expediente digital de cada candidata acceder el link https://forms.office.com/r/nuKgZu2Lh3?origin=lprLink, llenar el formato digital de registro y subir archivo único, el cual contendrá los siguientes documentos: 1.Oficio individual que emita la máxima autoridad de la escuela, facultad, instituto, centro o dependencia organizacional, que contenga la exposición de motivos por los cuales postula a la candidata, 2.Identificación oficial o credencial de la UAdeC de la candidata, 3.En el caso de la categoría A y B: constancia que la acredite como estudiante vigente, en la categoría C y D documento que demuestre antigüedad mínima de un año, 4.Currículum Vitae actualizado, en el cual se distinga de forma especial las actividades con perspectiva de género vinculadas a su postulación y evidencia.

El archivo único que sube al registro digital deberá ser en formato PDF en el orden que se solicita y no deberá exceder 1 GB, no se aceptarán solicitudes incompletas, es necesario cubrir cada uno de los requisitos acorde a la presente convocatoria y únicamente se atenderán dudas e información en general en el siguiente correo: iidimu_uadec@uadec.edu.mx.

El registro estará abierto hasta el viernes 22 de enero del 2027 a las 23:59 horas; una vez que el Comité Revisor valide las candidaturas, el IIDIMU publicará los resultados el lunes 8 de febrero de 2027 a través la página http://www.uadec.mx/iidimu/, en las redes sociales del Instituto y de la propia Universidad, así mismo se informará por medio de los correos proporcionado en el formato de registro.

Para más información consultar la convocatoria completa en https://www2.uadec.mx/pub/IIDIMU/MujerUniversitaria2026-2027.pdf, al correo electrónico iidimu_uadec@uadec.edu.mx o al teléfono (871) 183 68 16. (El Heraldo de Saltillo)