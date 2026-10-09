Empresas apuestan por Torreón; inauguran nuevo Walmart con inversión de 260 mdp

La seguridad, el bienestar y la coordinación entre gobierno e Iniciativa Privada contribuyen a generar confianza, atraer nuevos negocios y abrir oportunidades de empleo para las familias.

Torreón, Coahuila.- Como resultado de la confianza que las empresas mantienen en Torreón, este viernes se llevó a cabo la inauguración de Walmart Supercenter Ex Hacienda de Torreón, una nueva inversión que supera los 260 millones de pesos y que generará más de 120 empleos directos y 70 indirectos.

El director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, asistió a la ceremonia de inauguración en representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de directivos de Walmart de México y Centroamérica.

Valdés Quintanilla destacó que la apertura de nuevos establecimientos y la continuidad de los proyectos de inversión, reflejan la confianza del sector empresarial en el potencial económico de Torreón, así como en las condiciones que ofrece la ciudad para su crecimiento.

Dijo que el gobierno del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene el compromiso de trabajar para que Torreón siga siendo una ciudad competitiva, con condiciones favorables para invertir, crecer y generar oportunidades. Asimismo, señaló que el hecho de que las empresas continúen apostando por Torreón y desarrollando nuevos proyectos año con año, es una muestra de la confianza que existe en la ciudad y en su futuro económico.

“Que un año después podamos estar nuevamente aquí, acompañando una nueva inversión, habla de la confianza que Walmart tiene en nuestra ciudad. Estas oportunidades requieren condiciones de seguridad, certeza y coordinación. En Torreón seguimos trabajando de manera conjunta entre el Estado, el Municipio y el sector empresarial para fortalecer un entorno que favorezca la inversión y permita a las familias desarrollarse”, puntualizó.

Durante el evento estuvieron presentes también Eduardo Villareal Holguera, vicepresidente de Operaciones para Walmart México; Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos para Walmart México y Centroamérica; así como otros representantes de la empresa y autoridades estatales y municipales. (El Heraldo de Saltillo)