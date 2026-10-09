RECOMENDACIÓNES  LITERARIAS

La psicología de la suerte de Min Ji Yoo

La psicología de la suerte. Secretos coreanos para atraer la riqueza y el éxito, de la autora surcoreana Min Ji Yoo, fue primero un fenómeno de ventas en Asia. Es una filosofía de la abundancia que reta a todas las personas que ya están agotadas de los mensajes del «pensamiento positivo», cuando la incertidumbre y ansiedad financiera se vive de manera cotidiana.

Muy diferente a una obra de desarrollo humano, la autora entrelaza la psicología aplicada con la sabiduría tradicional coreana como el feng shui que se ocupa de la energía de los espacios; el saju que lee el destino según la fecha y hora de nacimiento; la teoría de las Cinco Energías (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua), que sustenta los dos anteriores y el Gwi-In que habla la «persona valiosa» que puede cambiar un destino. Son, por decirlo así, seis psicologías cuya práctica funciona para crear una vida próspera: la certeza, la voluntad, la autosugestión, la autoevaluación, las relaciones y las emociones.

Para la autora la suerte es una fuerza real, pero funciona como un viento a favor y nunca hace el trabajo por uno: No es la suerte la que te hace exitoso; es el éxito el que te hace afortunado —nos dice Min Ji Yoo. La imagen para ella es que la suerte es un río y el destino un barco.

El libro ofrece herramientas y ejercicios concretos por el lector, como la «oración de medianoche» para clarificar metas, el hábito de las personas adineradas de manejar efectivo para «sentir» el flujo del dinero, o una práctica para vencer la “parálisis” ante la incertidumbre. Además contiene testimonios reales y verificables de gente común y con algunas de las figuras más ricas y célebres de Corea.

Con este libro la ola coreana (hallyu) se expande del K-pop y el K-drama al libro de no ficción. La psicología de la suerte desarrolla una forma distinta para tener una mentalidad de riqueza. Crítica la manifestación como un acto mágico de la abundancia y abre el debate si es verdad que toda fortuna se acompaña de una desgracia o si sólo la gente egoísta atrae el dinero.

Los Wycherley 2 de Annaliese Avery

En segundo libro de esta fantasía romántica, Aurelia Wycherley ha encontrado una persona con quien puede vincular sus poderes: su enigmático y antiguo enemigo, Jules Nightly. Ambos llegan a la escuela de magia de Neoards para estudiar brujería avanzada, pero también para cumplir una misión secreta: descubrir el cuadrante perdido de la escuela, devolver la magia antigua al mundo y acabar con el sistema de vínculos.

Sin embargo, cuando una fuerza maligna perturba su primera noche en el campus, Aurelia y Jules descubren que Jonathan y su Círculo de los Desvinculados han escapado y ahora persiguen su magia, su maldición y todo lo relacionado con ella. ¿Podrán salvar la magia y el mundo, perderá Aurelia sus dones para siempre?

En esta esperadísima y apasionante secuela de Los Wycherley, prepárate para más glamurosos bailes de salón, misterios ocultos, una academia arcana, el regreso de viejos enemigos y muchos más besos.

La segunda entrega de la saga de Annaliese Avery trae bailes de gala, escobas, un robo imposible y el dilema romántico más cruel del año.