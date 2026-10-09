Raúl Di Blasio llega a Monterrey con un concierto inolvidable. Conoce todos los detalles

Bajo la producción de All Access Entertainment, el pianista argentino Raúl Di Blasio se prepara para regresar a Monterrey para ofrecer una noche especial con su inconfundible estilo y una trayectoria que lo ha convertido en uno de los más grandes referentes de la música instrumental, y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 8:30 p.m y el evento se llevará a cabo en el Showcenter Complex que puede recibir a 4 mil 500 personas en su capacidad máxima.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Superboletos.com. El evento cuenta con 10 zonas diferentes con los siguientes precios: Mezzanine B: $820, Mezzanine A: mil 50 pesos, Box Platinum: mil 150 pesos, Zona Michelob Ultra: mil 150 pesos, Zona Coca Cola: mil 150 pesos, Capacidades Diferentes: mil 450 pesos, Luneta: mil 450 pesos, Orquesta: mil 670 pesos, Preferente: mil 970 pesos y VIP: 2 mil 400 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio. También puedes adquirir boletos físicos en taquillas del recinto.

Raúl Di Blasio es un pianista y compositor argentino reconocido en toda Latinoamérica por su estilo romántico y emotivo al tocar el piano. Es conocido como “El Piano de América” gracias a éxitos como “Corazón de Niño”, “Penélope”, “El Día Que Me Quieras”, “Barroco”, entre otras que han conquistado millones de corazones en América.

El regreso de Raúl Di Blasio a Monterrey promete una noche llena de sus más grandes éxitos, un gran ambiente y mucha nostalgia. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)