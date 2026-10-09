Integra Coahuila su Coro Infantil Navideño con 30 niñas y niños talentosos

Con entusiasmo, energía y talento, 30 niñas y niños de entre 6 y 15 años integran el Coro Infantil Navideño de Coahuila, un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, para acercar la música a las nuevas generaciones y compartir el espíritu de la Navidad con las familias coahuilenses.

Las y los integrantes ya comenzaron sus ensayos en la Casa de la Cultura de Saltillo, donde se reúnen los lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 horas, para preparar el repertorio que presentarán durante la temporada decembrina.

La formación vocal está a cargo de Larissa Chavarría Rodríguez, soprano originaria de Saltillo y estudiante del quinto año de la Licenciatura en Música de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con experiencia en teatro musical, recitales y presentaciones corales; es integrante del Coro Universitario Lobos UA de C y de Ópera de Coahuila, además de desempeñarse como asesora vocal. Entre sus participaciones recientes destacan presentaciones operísticas en el Palacio de Bellas Artes y el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La dirección del coro está a cargo del maestro César Alonso Valdés, quien también es productor y director de este proyecto de la Secretaría de Cultura e impartirá clases de desenvolvimiento escénico para fortalecer la expresión corporal, seguridad y presencia de las niñas y los niños frente al público. Es licenciado en Diseño Gráfico y cuenta con una amplia trayectoria en la producción y dirección teatral. Fue director de la compañía de teatro de la Universidad Autónoma de Coahuila y productor y director creativo de la compañía Talento, Teatro para Niños.

Durante las próximas semanas, el coro trabajará en canciones propias de la Navidad para ofrecer sus primeras presentaciones en diciembre, en diversos escenarios de Saltillo. La calendarización de estas actividades se dará a conocer más adelante a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la importancia de impulsar iniciativas que permitan a las infancias desarrollar sus capacidades, fortalecer su confianza y encontrar en la música un espacio de convivencia y expresión.

“Este coro representa una oportunidad para que nuestras niñas y niños descubran el poder de la música, desarrollen su talento y compartan con las familias de Saltillo la alegría de la Navidad. Nos llena de entusiasmo ver a estas 30 niñas y niños comenzar esta experiencia con tantas ganas de aprender, convivir y crecer a través del arte. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo e impulso a la cultura, así como por promover oportunidades para que las nuevas generaciones accedan a espacios que contribuyan a su desarrollo”, expresó.

Con este proyecto, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, fortalece la participación de niñas y niños en actividades musicales y promueve el talento infantil como parte de la vida cultural del estado. (El Heraldo de Saltillo)