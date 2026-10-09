Presenta América jersey conmemorativo por sus 110 años

Ciudad de México.- El Club América presentó el jersey conmemorativo por sus 110 años de historia.

Las Águilas estrenarán una nueva camiseta que combina los emblemáticos colores crema y azul con un diseño inspirado en los años 70.

El portero también contará con un uniforme completamente azul, haciendo contraste con la vestimenta de los jugadores.

“Este aniversario nos inspira a ir más allá de lo que hemos logrado, buscar la grandeza del América de manera permanente en todos los sentidos, siempre de la mano de nuestros aficionados. Celebrar con una emblemática playera, nos empuja a luchar por más, sabiendo que los primeros 110 años de grandeza son apenas el comienzo”, señaló Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto azulcrema.

Además de la playera, la colección del 110 aniversario también tendrá chamarra, hoodie, pants, camiseta y gorra, artículos que ya pueden ser adquiridos por la afición en las tiendas oficiales de Adidas.

Se espera que las Águilas utilicen su nueva piel este sábado en el Estadio Banorte, donde enfrentarán a los Rayados de Monterrey. (AGENCIA REFORMA)