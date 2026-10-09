Sube ‘Simon’ a categoría 2 al sur de Manzanillo

Ciudad de México.- El huracán ‘Simon’ subió a categoría 2 a 335 kilómetros al sur de Manzanillo y a 500 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su circulación genera lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país.

Habrá lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, mientras que intensas en Colima, y muy fuertes en Jalisco.

Se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Jalisco.

En tanto, el oleaje será de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en costas de Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco.

“Debido a su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit, y mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán”, dijo la Conagua.

Se prevé que hoy Simon alcance una categoría de huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de México. (AGENCIA REFORMA)