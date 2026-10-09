UA de C ofrece certificaciones en Microsoft Office, inteligencia artificial y programación

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, te invita a fortalecer tus competencias digitales y adquirir conocimientos cada vez más demandados en el ámbito académico y profesional.

Contamos con certificaciones en áreas clave como herramientas de oficina, programación, desarrollo web e inteligencia artificial, diseñadas para ayudarte a potenciar tu perfil y responder a las exigencias del mercado actual.

El programa de Certificaciones en Herramientas Digitales Microsoft Office, enfocado en el manejo de Word, Excel y PowerPoint, contempla formación en niveles básico y avanzado, con un enfoque práctico que permita a los participantes desarrollar habilidades aplicables tanto en el ámbito académico como en el laboral.

El programa se impartirá en modalidad completamente en línea, lo que brindará acceso flexible las 24 horas del día; el costo de cada programa es de $400; cada certificación tiene una duración de 60 horas por aplicación.

La Certificación en Principios de Inteligencia Artificial dirigida a estudiantes, profesionistas y público en general interesado en formarse en esta tecnología sin necesidad de experiencia previa, se ofrece de manera virtual a través de 60 horas, los participantes aprenderán sobre Ingeniería de Prompts, Deep Learning y Modelos, Automatización y Nube y Ética y Regulación.

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de simular procesos de inteligencia humana, como el aprendizaje, razonamiento, percepción y toma de decisiones, además, utiliza algoritmos y grandes conjuntos de datos para automatizar tareas, mejorar la eficiencia y resolver problemas complejos en diversas áreas.

Los interesados en participar no necesitan experiencia previa, accederán a contenido actualizado, es ideal para estudiantes y profesionistas y la certificación digital está incluida, el costo del curso es de $400 para 80 horas.

La Subcoordinación de Educación Continua también ofrece las certificaciones Principios de Programación, Programación Orientada a Objetos, Principios de Desarrollo Web, tiene una duración de 60 horas cada una y la cuota de recuperación de $400.

Todas las certificaciones cuentan con el aval de la International Society for Technology in Education (ISTE) y de la Secretaría del Trabajo (ST), lo que respalda su calidad académica y fortalece su reconocimiento en el ámbito profesional.

Para más información de cualquier certificación, comunicarse a la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva al WhatsApp (844) 463 02 16 o visitar la página de Facebook https://www.facebook.com/vincula.uadec y de Educación Continua UA de C o al correo educacioncontinua@uadec.edu.mx. (El Heraldo de Saltillo)