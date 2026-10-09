Pronostican chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante la tarde de este viernes se pronostican lluvias e intervalos de chubascos en las regiones Norte, Carbonífera y Sureste de Coahuila, acompañados de descargas eléctricas y con posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad e incremento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en zonas donde se registren lluvias de mayor intensidad.

Asimismo, se prevé viento con rachas de hasta 40 km/h en algunas zonas del estado, por lo que podrían presentarse afectaciones como la caída de ramas, árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda a la población:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas susceptibles de inundación.

– No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Extremar precauciones al conducir ante la presencia de lluvia, pavimento mojado y reducción de la visibilidad.

– Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles.

– Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas por las rachas de viento.

– Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y causar daños.

– Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)