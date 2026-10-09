Con “Villa de Perritos” tendrá Ramos Arizpe santuario para animales sintientes

Dignidad Animal Asociación Civil adelantó la construcción de este sitio de casi 20 mil metros cuadrados ante la saturación de sus espacios. El proyecto contempla áreas de recuperación, atención veterinaria y una cafetería para fomentar la convivencia familiar y la adopción responsable

Ante la saturación de los espacios destinados al cuidado de animales rescatados, Dignidad Animal Asociación Civil proyecta construir la “Villa de Perritos” en Ramos Arizpe, un santuario que tendrá capacidad para albergar hasta 350 perros y ofrecerá servicios de atención, recuperación y adopción.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fundador de la asociación, explicó que el proyecto forma parte de la planeación integral de la organización; sin embargo, decidieron adelantar su ejecución debido a la creciente necesidad de contar con espacios dignos para atender a perros en situación de calle, abandono o maltrato.

“Estamos demasiado saturados y era una parte del proyecto integral desde que nace Dignidad Animal, simplemente estamos adelantando los tiempos por la presión social que existe de espacios para darles un espacio digno de un centro de cuidado, de atención y también un centro de adopción donde los ciudadanos puedan ir a convivir con los perritos y vean opciones de adopción”, señaló.

El activista detalló que actualmente la asociación enfrenta una importante demanda de atención, pues entre los espacios de sus asociados se contabilizan alrededor de 600 perros, además de otros 55 que permanecen en recuperación en la clínica bajo su jurisdicción. Por ello, consideró necesario ampliar la infraestructura para responder a las necesidades de los animales rescatados.

Amplio proyecto

La “Villa de Perrito” se desarrollará en un terreno de aproximadamente 20 mil metros cuadrados, facilitado a largo plazo por un empresario que decidió apoyar la iniciativa. De acuerdo con Gutiérrez Gutiérrez, el proyecto se encuentra en su primera etapa, que comprende la delimitación del predio, para posteriormente avanzar con el diseño arquitectónico y la ejecución de las obras.

El espacio no funcionará únicamente como albergue, sino también como un lugar de convivencia para las familias de Saltillo y Ramos Arizpe. Entre sus instalaciones se contemplan áreas de recuperación y atención, así como una cafetería para que los visitantes puedan convivir con los perros, conocer sus historias y considerar la posibilidad de adoptarlos.

“Vamos a necesitar la participación y la colaboración de todos, es un proyecto bastante grande, tendrá espacios de atención, de recuperación, una cafetería para los visitantes para que puedan las familias ir a convivir con los perritos, que los vean, que los aprecien y que adopten también”, expresó el fundador de Dignidad Animal, quien adelantó que buscarán reunir recursos propios y promover actividades como boteos, además de solicitar el respaldo de empresas y ciudadanos para acelerar la construcción.

Finalmente, Gutiérrez Gutiérrez consideró que la iniciativa representa un paso sin precedentes para la protección animal en la región, particularmente para los perros que sufren abandono, maltrato o actos de crueldad. También manifestó su expectativa de que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe cumpla el compromiso de iniciar la construcción de su Centro de Bienestar Animal, al señalar que ambos esfuerzos contribuirían a atender una problemática que requiere la participación conjunta de autoridades, organizaciones y sociedad.

“Es un paso sin precedentes para la atención y el cuidado de los perros fundamentalmente que están en situación de calle, en abandono o que han sufrido maltrato o actos de crueldad, esa es nuestra más alta prioridad. Sobre el benefactor, hasta que él nos autorice, podríamos agradecerle públicamente”, finalizó. (OMAR SOTO)