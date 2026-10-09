Ponen a prueba talento y tecnología en el Tec Drone Championship Saltillo 2026

Cinco escuderías de Saltillo, Monterrey, Laguna, Toluca y San Luis participan en la competencia que busca fomentar el interés de los jóvenes por la ingeniería, la programación y las ciencias

Este viernes arrancó el Tec Drone Championship Saltillo 2026, organizado por la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey Campus Saltillo, donde alrededor de 50 competidores ponen a prueba sus habilidades en el desarrollo y pilotaje de drones.

La competencia, que se desarrolla este 9 y 10 de octubre, reúne a escuderías de Saltillo, Monterrey, Laguna, Toluca y San Luis. Roberto David Rodríguez Said, director de entrada de Computación del campus, destacó que la institución es miembro fundador de la Liga Mexicana de Drones y recordó que fue sede de la primera competencia en 2023.

Explicó que el objetivo principal es fomentar el interés por las áreas STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que los estudiantes encuentren alternativas de formación profesional en disciplinas con amplias oportunidades de desarrollo.

«La intención es despertar ese interés en los chicos para que puedan tener como opción un área de ingeniería, como opción un área científica, ya que le agarren gusto a los drones y a este tipo de mantenimiento y tecnologías», señaló.

El campeonato contempla categorías como vuelo en simulador, vuelos interiores, alta velocidad en exteriores, competencias con obstáculos y estilo libre, además de retos de drones autónomos. Entre las pruebas destacan los dispositivos Tiny Whoop, capaces de alcanzar 50 kilómetros por hora en circuitos interiores, y los drones de exteriores, que superan los 100 kilómetros por hora y realizan maniobras acrobáticas bajo medidas de seguridad.

En la categoría de drones autónomos, los participantes trabajan en la programación de sistemas capaces de interpretar su entorno mediante navegación visual, procesar imágenes y definir sus propias trayectorias. Los equipos perfeccionan sus códigos durante una dinámica tipo hackatón, cuyas presentaciones están programadas para este sábado.

Rodríguez Said invitó a más instituciones educativas a integrarse a estas iniciativas mediante la formación de escuderías, al considerar que contribuyen al desarrollo de habilidades técnicas y a la preparación de futuros ingenieros y tecnólogos. «Quisiéramos que se sumaran más escuelas, más escuderías, tener un entorno un poquito más rico y que México siga destacando en este tipo de iniciativas en donde somos punta de lanza», expresó. (OMAR SOTO)