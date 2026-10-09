Invitan a escuelas de Saltillo a sumarse a campaña “Respira 2026”

Conservación San Lorenzo busca involucrar a estudiantes en la protección del cañón mediante la adopción de metros cuadrados, con una meta de recaudación de un millón de pesos

La Asociación Civil Conservación San Lorenzo busca llevar la campaña “Respira 2026” a escuelas, preparatorias y universidades de Saltillo, con el objetivo de involucrar a los estudiantes en la conservación del Cañón de San Lorenzo mediante la adopción de metros cuadrados.

Brian Elihu Guzmán Garza, integrante de la organización, explicó que la iniciativa busca recaudar un millón de pesos mediante la adopción de 20 mil metros cuadrados, con una aportación de 50 pesos por metro cuadrado. La campaña estará vigente del 29 de septiembre al 10 de diciembre de 2026.

La meta contempla que el sector empresarial contribuya con la adopción de 10 mil metros cuadrados y que la comunidad local participe con los otros 10 mil. Para ello, la asociación busca sumar a instituciones educativas mediante actividades de participación y concientización ambiental.

“En las escuelas y colegios proporcionamos pósters y alcancías para los salones; la idea es que los niños hagan su aportación por salón, por niño, como la escuela quiera manejarlo”, explicó Guzmán Garza. Añadió que integrantes de la organización acuden a los planteles para presentar la campaña con autorización de las instituciones y acompañamiento de los maestros.

Como incentivo, se busca que el salón que más recursos reúna pueda recibir una plática ambiental en su escuela o realizar un recorrido por el Cañón de San Lorenzo, para conocer la importancia de preservar este espacio natural.

En preparatorias y universidades, la estrategia consiste en invitar a los jóvenes a difundir la iniciativa mediante videos, publicaciones digitales y actividades dentro de sus comunidades estudiantiles. También se promueve la organización de visitas guiadas con pláticas ambientales y aportaciones para la adopción de metros cuadrados.

Los planteles interesados en sumarse a “Respira 2026” pueden enviar un mensaje a las redes sociales oficiales de Conservación San Lorenzo Asociación Civil, para conocer la dinámica de participación y contribuir a la protección del patrimonio natural de Saltillo. (OMAR SOTO)