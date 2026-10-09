Programa de impermeabilizante ha beneficiado a más de 40 mil torreonenses

Viviendas seguras se traducen en bienestar y tranquilidad de las familias: Miguel Riquelme

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de apoyar a las familias de Torreón en el cuidado y conservación de sus viviendas, el programa de impermeabilizante que mantiene la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, ha beneficiado a más de 40 mil torreonenses, al facilitar el acceso a este material a un precio accesible.

El presidente municipal resaltó la importancia de atender las necesidades de las familias de Torreón de manera integral, por lo que a la par de las acciones que se realizan en la ciudad para ofrecer mejores servicios públicos a los habitantes, su gobierno busca apoyar también con programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en sus viviendas, sin afectar su economía.

Como parte de esta labor, permanece vigente el apoyo de impermeabilizante, que consta de cubetas de 15 litros a un costo de 200 pesos, lo que representa un ahorro para las familias. Esta iniciativa además, se refuerza durante la temporada de lluvias, para prevenir filtraciones y daños en los hogares.

Riquelme Solís destacó que durante las pasadas lluvias se atendieron los daños en las vialidades y se brindó apoyo inmediato a la población desde diferentes frentes. Sin embargo, como medida preventiva en caso de que continúen las precipitaciones, la administración continúa con el apoyo de impermeabilizante a bajo costo, para que los torreonenses puedan proteger sus viviendas y evitar mayores afectaciones a su patrimonio.

“Buscamos que las familias tengan acceso a materiales que les permitan mantener sus viviendas en mejores condiciones y prevenir problemas derivados de las lluvias. Estas acciones repercuten en la tranquilidad y el bienestar de los torreonenses”, expresó.

Dijo que el acceso a este material se ha extendido a más de 80 colonias y ejidos de Torreón como: Ana, El Tajito, Ignacio Allende, La Concha, La Joya, La Paz, Los Arenales y Zaragoza.

Para solicitar el beneficio, las personas interesadas deberán acudir a la Dirección de Desarrollo Social ubicada en bulevar Revolución esquina con calle Degollado, y presentar copia de su INE vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. (El Heraldo de Saltillo)