Redoblan esfuerzos para recuperar vialidades dañadas en Ramos Arizpe

Ante el deterioro que presentan diversas vialidades de Ramos Arizpe como consecuencia de las recientes lluvias, el Gobierno Municipal reforzó las labores de bacheo con el propósito de atender los daños en la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de circulación para los automovilistas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han provocado la aparición de nuevos baches y agravado las afectaciones existentes en diferentes sectores de la ciudad, situación que ha obligado a incrementar los esfuerzos destinados al mantenimiento de calles y avenidas.

“Las lluvias nos han dejado muchos beneficios, pero también nos han generado problemas importantes en las vialidades. Hemos tenido precipitaciones muy fuertes y eso ocasiona que aparezcan más baches, por lo que estamos trabajando para atender esta situación lo más pronto posible”, expresó el presidente municipal.

Como parte de las acciones emprendidas, la administración municipal determinó ampliar la capacidad operativa de las cuadrillas encargadas de las reparaciones, además de fortalecer el suministro de materiales necesarios para intervenir las vialidades que presentan mayores afectaciones.

Gutiérrez Merino adelantó que también se contempla la incorporación de nuevos rodillos y equipo especializado, herramientas que permitirán optimizar los procedimientos de rehabilitación del pavimento y acelerar la atención de los reportes relacionados con el deterioro de las calles.

“Estamos ampliando las cuadrillas de bacheo y reforzando la disponibilidad de materiales. También vienen rodillos nuevos y más equipamiento que nos permitirá avanzar con mayor rapidez en las reparaciones. Queremos darles mantenimiento a nuestras calles y resolver cuanto antes los problemas que dejaron las lluvias”, señaló.

El edil reconoció que las condiciones meteorológicas han representado un desafío adicional para la conservación de la infraestructura vial, por lo que destacó la importancia de mantener las labores de reparación y destinar los recursos necesarios para recuperar las condiciones de las superficies de rodamiento. (EDUARDO SERNA)