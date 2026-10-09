Interviene rectoría para resolver fallas en el transporte de la UTC; Garantizan continuidad del servicio

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) puso en marcha una nueva estrategia para garantizar el traslado de aproximadamente mil 400 estudiantes y docentes, luego de que las deficiencias registradas en el transporte universitario obligaran a cancelar el contrato con la compañía que anteriormente prestaba el servicio.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, informó que la determinación se tomó después de los inconvenientes presentados el pasado martes, cuando diversas complicaciones operativas afectaron las rutas utilizadas diariamente por la comunidad universitaria. Ante esta situación, la rectoría intervino para encontrar una solución que permitiera restablecer la movilidad de los usuarios.

“Fue una situación complicada para nuestros estudiantes y también para quienes estamos al frente de la universidad. La empresa reconoció que enfrentaba problemas internos que estaban afectando su operación, por lo que llegamos al acuerdo de concluir la relación contractual y buscar una alternativa que respondiera a las necesidades de nuestra comunidad”, expresó.

Como resultado de las gestiones realizadas por las autoridades universitarias, la compañía DM Control comenzó a operar las rutas troncales a partir del viernes, mediante la incorporación de las unidades necesarias para cubrir los recorridos establecidos. La transición contempla un periodo de adaptación para que los operadores conozcan los trayectos y horarios correspondientes.

Guadarrama Cortez explicó que durante las primeras horas de funcionamiento se detectaron algunos detalles menores, los cuales comenzaron a solucionarse de manera inmediata. Asimismo, señaló que se esperaba alcanzar la normalidad del servicio entre el lunes y martes, una vez concluidos los ajustes operativos.

“Sabemos que un cambio de esta magnitud requiere ciertos ajustes, principalmente porque los conductores deben familiarizarse con los recorridos. Desde el primer momento estuvimos pendientes de las situaciones que surgieron y nuestra intención es que el servicio funcione al cien por ciento lo antes posible”, manifestó.

Entre los compromisos establecidos con la nueva empresa destaca la disponibilidad de unidades adicionales que puedan utilizarse ante cualquier desperfecto mecánico o eventualidad, con el propósito de evitar nuevas interrupciones que afecten la puntualidad de los estudiantes y trabajadores de la universidad.

Por otra parte, el rector recordó que durante el pasado jueves se determinó desarrollar las actividades académicas de manera virtual, medida que permitió mantener la continuidad educativa sin obligar a los alumnos a realizar gastos adicionales de traslado mientras se resolvía la problemática.

Finalmente, Guadarrama Cortez reiteró que la prioridad de la UTC será garantizar un transporte seguro, eficiente y puntual, al considerar que este servicio representa una herramienta fundamental para que cientos de jóvenes puedan continuar con su preparación profesional sin contratiempos. (EDUARDO SERNA).