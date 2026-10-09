Refuerza Ramos Arizpe atención a drenajes y tomas domiciliarias

Atienden reportes ciudadanos y se realizan mantenimiento a colectores generales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento EMAS, mantiene trabajos de reparación, mantenimiento y atención a reportes ciudadanos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, destacó que por indicaciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino EMAS refuerza la atención a drenajes y tomas domiciliarias en Ramos Arizpe; “los trabajos responden tanto a las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria como a las solicitudes de los ciudadanos que requieren atención en sus domicilios y vialidades”, señaló Aguirre Flores.

Entre las intervenciones recientes se encuentran los trabajos realizados en la calle Carlos Arruza, a la altura de los números 459 y 465, donde personal del organismo atiende problemas relacionados con las descargas domiciliarias de drenaje, mediante excavaciones, revisión de tuberías y maniobras con maquinaria especializada.

Estas acciones buscan corregir las afectaciones en el sistema de drenaje y mejorar las condiciones sanitarias de las viviendas, particularmente en aquellos puntos donde las fallas en las descargas han ocasionado problemas a los habitantes.

María Dolores Aguilar, vecina del sector, explicó que solicitó la intervención de EMAS debido a las afectaciones que se presentaron en su domicilio, especialmente en el área del baño.

La atención a este reporte forma parte de los trabajos que desarrolla el organismo para responder a las solicitudes vecinales, revisar las condiciones de las instalaciones y realizar las reparaciones necesarias de acuerdo con las características de cada caso.

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento recordó que la ciudadanía puede solicitar atención a fugas de agua, problemas de drenaje, descargas domiciliarias y otras incidencias mediante dos vías: acudiendo directamente a las ventanillas del organismo para presentar su reporte, o a través del chatbot de atención ciudadana 844 451 6276, donde pueden proporcionar la ubicación y características del problema para facilitar su registro, seguimiento y canalización al personal operativo correspondiente. (ACONTECER)