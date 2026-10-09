Continúan en Ramos Arizpe las acciones de prevención contra el cáncer de mama

La iluminación rosa de Presidencia Municipal se suma a las actividades de sensibilización y promoción de la salud en sectores urbanos y rurales

Como parte de las actividades que continúan desarrollándose durante Octubre Rosa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, mantiene las acciones de sensibilización, prevención y detección oportuna del cáncer de mama, entre las que destaca la iluminación de color rosa de la fachada de la Presidencia Municipal.

El encendido se realizó en la Plaza de Armas, durante una ceremonia encabezada por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, con la participación de mujeres del municipio, autoridades de salud y representantes de distintos organismos, quienes se sumaron al llamado para fortalecer la cultura del autocuidado y las revisiones médicas periódicas.

Esta actividad forma parte de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, mediante la cual se promueve la importancia de la detección temprana y se impulsa el acceso a servicios preventivos de salud para las mujeres, tanto de la zona urbana como de las comunidades rurales.

Durante la ceremonia, Teresita Escalante Contreras destacó que la prevención representa una oportunidad para proteger la vida y el bienestar de las familias, por lo que invitó a las mujeres a perder el miedo y mantenerse atentas a las acciones de salud que se desarrollan durante este mes.

“Detrás de cada mujer hay una historia, una familia, sueños y personas que la aman y la necesitan. Por eso, cuando hablamos de prevenir el cáncer de mama, hablamos de proteger vidas, de regalar más tiempo junto a quienes queremos y de entender que cuidarnos también es una forma de amar. Hoy iluminamos de rosa nuestra Presidencia Municipal, pero queremos que este mensaje llegue mucho más lejos, hasta cada hogar y cada comunidad de Ramos Arizpe”, expresó.

La iluminación rosa representa un símbolo de solidaridad, esperanza y acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad, además de recordar a la población que la detección oportuna permite ampliar las posibilidades de recibir un tratamiento eficaz.

En la ceremonia participó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, José Reynaldo Zamarripa, en representación del secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, como parte de la coordinación institucional para fortalecer las acciones preventivas.

Prevención y atención para las familias

Como parte de Octubre Rosa, el DIF Ramos Arizpe, en coordinación con instituciones de salud y organismos participantes, contempla la realización de jornadas gratuitas de mastografías, dirigidas a mujeres del municipio, incluyendo habitantes de comunidades rurales, con el propósito de acercar los servicios de detección oportuna a más sectores de la población.

Las fechas, horarios y sedes de estas jornadas serán dados a conocer oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y del DIF Ramos Arizpe, para que las mujeres interesadas puedan consultar la información y acceder a los servicios conforme a su disponibilidad.

La campaña también contempla citologías cervicales o Papanicolaou para mujeres, así como pruebas de antígeno prostático para hombres, ampliando las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Estas actividades se desarrollan mediante la coordinación del Gobierno Municipal y DIF Ramos Arizpe con la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, así como con Tecnología Ambiental Especializada (TAESA) y el Club Rotario de Monclova, sumando esfuerzos para fortalecer la cultura de prevención y cuidado de la salud entre las familias de Ramos Arizpe. (ACONTECER)