Invitan Javier y Luly a reconocer a promotores de la inclusión y el voluntariado

Invitan a proponer candidatos para recibir el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Premio del Voluntariado

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, anunciaron convocatorias para reconocer a las y los saltillenses y a las instituciones que trabajan en favor de la inclusión y el voluntariado.

En este sentido, se dieron a conocer las bases para el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Premio del Voluntariado.

“Estas dos convocatorias vienen a reforzar lo que hacemos como comunidad, porque la clave del éxito aquí en Coahuila y en Saltillo ha sido cómo entre la sociedad civil organizada y las autoridades trabajamos en conjunto, hacemos lo que nos toca y vamos cumpliendo para tener cada vez un mejor municipio”, dijo.

Javier Díaz invitó a la sociedad a proponer candidatos a recibir ambos premios y, de esta manera, dar a conocer lo que se hace en beneficio de quienes más lo necesitan para mejorar la calidad de vida de miles de familias y que pueden llegar a ser ejemplos a seguir.

El alcalde destacó que en Saltillo se trabaja para construir una ciudad donde las personas tengan oportunidades, se eliminen barreras y nadie se quede atrás.

En este sentido, mencionó acciones y programas como Amor en Movimiento, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, el Centro Intergeneracional Saltillo, Ponte las Pilas, que promueve la capacitación y la inclusión laboral, la entrega de aparatos ortopédicos, auditivos y lentes, y el Aquí Vamos Gratis, que ofrece un transporte público accesible e incluyente, gratuito y con unidades de cama baja.

Señaló también la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 y el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, por las acciones impulsadas en materia de inclusión.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de reconocer a saltillenses, personas, empresas o instituciones a quienes realmente les interesa Saltillo, su gente y que dedican tiempo, dinero y esfuerzo a mejorar la calidad de vida de todas y todos en su comunidad.

“Es importante conocerlas porque son un ejemplo para otros de lo que se puede hacer y cómo podemos ser mejores como comunidad y cómo podemos ayudar más. Los invitamos a que se inscriban o que inscriban a otras personas y que nos ayuden a promocionar estas convocatorias”, dijo.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, informó que el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto reconocer a la ciudadanía saltillense que por su actuación y trayectoria destaque en el fomento, la protección e impulso de la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Se entregará en las categorías de Persona física promotora de inclusión; Persona moral promotora de inclusión; y Persona promotora de inclusión en situación de discapacidad.

Mientras que el Premio al Voluntariado se otorgará a personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones promuevan la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad, en las categorías Individual; Institucional; Fundaciones y Asociaciones; Universidades; y Empresas.

Ambas convocatorias se encuentran abiertas y tienen como fecha límite el 31 de octubre. Las propuestas se reciben en la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y en el portal oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx, disponible las 24 horas.

Durante la invitación a participar en las convocatorias estuvieron presentes Marimar Arroyo Peart, síndica del Ayuntamiento; el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes; y Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)