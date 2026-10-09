Promovemos los Comités de Participación Ciudadana: Javier Díaz

Se integra comité en fraccionamiento Valle de los Almendros para vincular, orientar y brindar espacio de participación a la gente

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que cada vez se fortalecen más los Comités de Participación Ciudadana, como una estrategia para acercar el Gobierno Municipal a la población de los distintos sectores de la ciudad.

Díaz González apuntó que la Contraloría Municipal, a través del área de Contraloría Ciudadana, es la encargada de promover y dar seguimiento a estos comités con el objetivo de que las y los ciudadanos se involucren en las acciones que realizan las autoridades.

“Estos Comités de Participación Ciudadana son muy importantes para nosotros porque nos permiten fortalecer ese vínculo con la población, para escucharla, atender sus necesidades, orientarla y apoyarla en los asuntos de interés público”, comentó el alcalde.

Javier Díaz González afirmó que estos Comités de Participación Ciudadana han sido muy bien recibidos por la población, ya que a través de ellos se obtienen muchos beneficios para su comunidad.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, comentó que estos comités se basan en tres ejes: vincular a la ciudadanía con las autoridades, promover la participación de la gente en los asuntos de interés público y gestionar reportes y sugerencias por parte de la población.

Peña Aguirre explicó que en las reuniones con las y los vecinos se les dan a conocer las diferentes herramientas y vías de participación, por lo que agradeció a la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos, a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Dirección de Atención Ciudadana por involucrarse.

“Todas las peticiones, sugerencias y orientaciones que surgen en estas reuniones de los Comités de Participación Ciudadana son recibidas y se les da puntual seguimiento”, afirmó la contralora municipal.

El responsable del área de Contraloría Ciudadana, Luis Fernando López Alvarado, dio a conocer que hace unos días se integró el comité del fraccionamiento Valle de los Almendros, en cuya conformación se contó con la participación de más de 40 personas, quienes expusieron sus inquietudes, sugerencias y dudas, las cuales fueron atendidas.

López Alvarado invitó a la ciudadanía a solicitar la integración del Comité de Participación Ciudadana de su sector, para lo cual puso a disposición los teléfonos 844-688-05-48 y 844-688-04-92. (El Heraldo de Saltillo)