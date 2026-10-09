A la baja incidencia de riñas y otros delitos en colonias de Saltillo gracias a estrategia “Calle por Cancha”

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González, aseguró que de acuerdo con cifras dadas a conocer este viernes durante la Reunión de Seguridad del Municipio, la incidencia de riñas, robos con violencia y otros delitos relacionados con las pandillas que tienen presencia en diferentes colonias de esta capital, ha presentado una importante disminución a comparación de 2026, gracias a la estrategia “Calle por Cancha” de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El edil señaló que en el tema de robos con violencia y de otros tipos, se registró una reducción del 54 por ciento a comparación de 2025, mientras que las riñas han disminuido alrededor del 35 por ciento a diferencia de lo que se presentaba en meses anteriores

“En el tema de los operativos que hemos hecho en poco más de 200 colonias y que son en dos frentes, uno relacionado a la ingesta de alcohol en la vía pública y otro en el tema de riñas, esa estrategia nos ha disminuido muy drásticamente las afectaciones que se tenían en diferentes sectores, en colonias que ya las teníamos muy etiquetadas en Saltillo”, dijo el alcalde.

“En el tema de riñas traemos alrededor de un 35 por ciento de disminución a lo que teníamos en meses anteriores, pero los índices delictivos, los indicadores delictivos globales, comparado con lo que se denuncia del 2025 al 2026 la disminución ha sido de más del 50 por ciento, eso nos muestra de la efectividad de este programa denominado Calle por Cancha con el que hemos logrado que estos jóvenes cambien las conductas negativas por el deporte y las actividades culturales”, agregó.

Alistan rehabilitación de calles de la mano con el Gobierno del Estado

Por otra parte, Javier Díaz dijo que sostuvo una reunión con los titulares de las direcciones de Obra Pública, Medio Ambiente y Servicios Primarios en la que se determinaron los diferentes sectores que serán atendidos por las cuadrillas municipales con la participación del Gobierno del Estado dentro del programa “En Equipo le Entramos”.

“Como bien les había dicho, tenemos que redireccionar presupuesto para poder incrementar la cantidad de cuadrillas de rehabilitación de vialidades y por ejemplo ya estipulamos muy bien las colonias y sectores que van a atender las cuadrillas del gobierno con una programación que nosotros les vamos a entregar y una supervisión que nosotros vamos a hacer, y también las que vamos a tener nosotros del Gobierno Municipal más las externas”, expuso el munícipe.

“Ya tenemos determinados los sectores que fueron más afectados en el sur, en el poniente, en el sur oriente, en el oriente, en el centro y en el norte, ya tenemos las colonias muy bien detectadas y cómo vamos a trabajar en los siguientes días, ustedes saben que hay pronóstico de lluvias para los siguientes días y esperemos que no se nos venga así para poder arrancar lo más pronto posible”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)